Heidelberg. (hö) Einer der Großen der Schmuckbranche lebt nicht mehr: Der Goldschmied und Bildhauer Dieter Treusch starb im Alter von 78 Jahren.

Wie seine Frau Brigitte Treusch der RNZ berichtete, kam der Tod plötzlich: Treusch erlitt im Wohnzimmersessel einen schweren Schlaganfall, an dem er am 18. Juli schließlich starb, ohne lange leiden zu müssen.

Treusch, geboren am 20. Dezember 1939 in Offenbach als Sohn eines Lederfabrikanten, eröffnete vor 53 Jahren, 1965, in der Altstadt sein erstes Geschäft - und dem Stadtteil ist er bis zum Schluss treu geblieben: erst in der Hauptstraße 141, schließlich in der Sofienstraße 29 und nach einer Pause dann in der Friedrich-Ebert-Anlage 15.

Treusch selbst setzte sich hohe Standards, denn sein Prinzip lautete: "Wir bieten ausschließlich handgemachten Schmuck in höchstqualifizierter Aus᠆führung und mit feinster Legierung an", sagte er zu seinem 50-jährigen Geschäftsjubiläum. Unter 18 Karat bearbeitete er nichts, denn Schmuck sollte seinen "Wert über die Generationen behalten".

Akribisch führte Treusch seine Lagerbücher, in denen er jedes einzelne in seinem Atelier hergestellte Unikat genau beschreibt - und nicht ganz ohne Stolz sagte Treusch von sich, dass sein Metier für ihn "nicht nur Beruf, sondern eine Herzensangelegenheit ist".

Treusch begann seine Lehre 1957 in der Neugasse, beim Juwelier Nikolaus Knarr, nachdem er 1957 seinen Realschulabschluss in Neckarsteinach gemacht hatte. 1960 war er Geselle, schloss eine Fachschulausbildung an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau an.

Eine seiner größten Erfolge war 1966 der "Diamond’s International Award", eine Art "Schmuck-Oscar", der in New York verliehen wird - und den bis dato nur eine Handvoll deutscher Goldschmiede überhaupt erhielten. Später beteiligte er sich an vielen Wettbewerben und an Gruppenausstellungen im In- und Ausland.

Seine Frau Brigitte Treusch, mit der er seit 1968 verheiratet ist, führt den Laden in der Friedrich-Ebert-Anlage 15 weiter.