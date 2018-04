Eine Statue der Justitia: Die Verwaltungsgerichte in Deutschland sind am Limit. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archiv

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Wer haftet nach einem Unfall? Wann gibt es Schmerzensgeld? Wann Schadensersatz? Die Beantwortung dieser Fragen gehört für die Richter des Heidelberger Amtsgerichts zum Alltagsgeschäft. Jutta Kretz, die Direktorin der Behörde, und Abteilungsleiter Stephan Maier stellten nun einige Fälle aus der aktuellen Rechtsprechung vor.

Sturz im Handschuhsheimer Feld: Zwischen einem Heidelberger Mountainbike- und einem Schriesheimer Autofahrer ereignete sich bereits im Sommer 2013 eine Kollision, die aber erst jetzt ihr juristisches Nachspiel hatte. Der Radler hatte an der Kreuzung Tiergartenstraße und Neckargewann die Vorfahrt des von rechts kommenden Pkw nicht beachtet und war dem Mann in sein Auto gefahren. Dadurch entstand an dem Wagen ein Schaden von 3600 Euro. Das Amtsgericht entschied, dass der Mountainbikefahrer diese Summe bezahlen muss. Während des Verfahrens behauptete der Radler zwar, dass die Sicht im Kreuzungsbereich wegen des dichten Gebüsches dort sehr eingeschränkt war. Er konnte aber nicht beweisen, dass sein Unfallgegner zu schnell unterwegs war. Der eingeschaltete Gutachter konnte dafür keine Hinweise finden.

Wenn ein hochgeschleuderter Gegenstand auf der Autobahn die Front eines Wagens beschädigt, muss der Fahrer, der seinen Schaden ersetzt haben will, nachweisen, dass ein anderer Pkw oder Lastwagen dafür verantwortlich war und der Unfall hätte vermieden werden können. In einem Fall, der sich im März 2016 auf der A 5 zwischen Heidelberg und Dossenheim ereignet hatte, gelang dies dem Kläger nicht. Er konnte nur sagen, dass es sich bei dem hochgeschleuderten Gegenstand um etwas Schwarzes gehandelt habe. Er vermutete, dass der vor ihm Fahrende einen Teil seines Dachgepäckträgers verloren habe. Ein Gutachter konnte aber nicht feststellen, dass am Auto des Beklagten irgendetwas gefehlt hätte. Er vermutete, dass der Gegenstand auf der Fahrbahn lag. Das Teil sei so klein gewesen, dass es von dem Autofahrer nicht zu erkennen gewesen wäre. Der mysteriöse schwarze Gegenstand wurde nicht mehr gefunden.

Ein Halswirbel-Schleudertrauma entsteht beileibe nicht automatisch bei jedem Auffahrunfall. Dies musste auch ein Mann aus Lampertheim zu Kenntnis nehmen, der nach solch einem Vorfall über Nackenbeschwerden klagte. Der medizinisch-technische Sachverständige, den das Amtsgericht in dem Verfahren zurate gezogen hatte, betonte aber, dass die Aufprallgeschwindigkeit des gegnerischen Autos viel zu gering war, als dass sie hätte diese Beschwerden auslösen können. Noch mehr: Der Gutachter war sich nicht einmal sicher, dass sich die Wagen überhaupt berührt hatten.

Vorsicht beim Öffnen der Autotüre: Diese Regel gilt nicht nur, wenn von hinten ein Radler kommt. In einem Fall, der in Edingen-Neckarhausen spielt, war eine Autofahrerin achtlos, sodass sie ihre Türe gegen das nachfolgende Auto stieß. Dessen Fahrer verlangte Schadensersatz - mit Erfolg. Auf einer breiten Straße hätte der Mann zwar einen Sicherheitsabstand von einem Meter einhalten müssen. Doch auf dieser nur 6,50 Meter breiten, stark frequentierten Durchgangsstraße könne man nicht mehr als 60 Zentimeter verlangen.

Auf einem öffentlichen Parkplatz gilt, wenn nichts anderes ausgeschildert ist, nicht die Straßenverkehrsordnung, sondern das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Das wusste auch eine Autofahrerin, die am Heidelberger Haus der Jugend rückwärts aus einer Parkbox gefahren war und mit einem anderen Fahrzeug kollidierte. Vor Gericht forderte sie, dass dessen Fahrer ihr 50 Prozent des Schadens ersetzen müsse. Er hätte ja jederzeit mit einem ausparkenden Auto rechnen müssen. Dies sah der Richter jedoch anders. "Steht fest, dass sich die Kollision beim Rückwärtsfahren ereignet hat, so geht man davon aus, dass der Autofahrer seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist", so Stephan Maier. Etwas anderes wäre es gewesen, wenn die Frau ihr Auto erst zum Stehen gebracht hätte und der andere dann aufgefahren wäre.