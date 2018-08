Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Anlage ist eine Idylle - von außen gesehen. Über 20 Jahre lang passte auf diesem Hof, zwischen dem Hasenleiser und dem Gewerbegebiet Rohrbach-Süd gelegen, kein Blatt Papier zwischen die beiden Vereine, die darauf seit 1992 ihren Platz gefunden hatten: der Reitverein und der Jugendhof. Der eine hielt 14 Pferde, vor allem zum therapeutischen Reiten, der andere war eher eine Farm - mit Hühnern, Ziegen, einem Schwein und zwei Ponys. Und beide Vereine kümmerten sich um Jugendliche, die es oft nicht einfach hatten im Leben, um Arme, Behinderte oder um junge Menschen, die straffällig geworden waren.

Doch nun ist seit dem 30. Juni der Reitverein ausgezogen, ihm wurde gekündigt - und seine Tiere, auf denen gut 90 Kinder ritten und voltigierten, sind nun erst einmal im Exil auf der Schwäbischen Alb.

Lange Zeit stand Angelika Treiber an der Spitze beider Vereine, dann konzentrierte sie sich auf den Jugendhof. Doch zwischen ihr und ihren Nachfolgern im Reitverein begannen bald die Streitereien. Für Außenstehende ist es schwierig auszumachen, was der Anlass war: Laut Treiber hielt sich der Reitverein - rein rechtlich nur ein "Unterpächter" des Jugendhofs - nicht an Absprachen und ließ es an Kommunikation mangeln. Für den Reitverein-Vorsitzenden Michael Breusch führt Treiber den Jugendhof nach Gutsherrenart - und wollte den Reitverein schlicht vom Gelände haben. Der aktuelle Streit schwelt schon seit über einem Jahr, denn der Jugendhof kündigte dem Reitverein zum Jahresende 2017. Doch dann entschied man sich zu einer Mediation, einer letzten Chance auf eine Einigung. "Frau Treiber hatte nie Interesse an einer Mediation", sagt Breusch, die Gescholtene hingegen meint: "Wir wollten eine Einigung, aber es gab kein Einlenken seitens des Reitvereins." Da geht es um Ställe, die nicht zurückgegeben worden seien, um einen gemeinsam genutzten Bus, um Schubkarren, die auf einmal ein Verein für sich beanspruchte.

Vor allem aber war die Bereitschaft zum Reden nicht mehr allzu hoch - von welcher Seite auch immer. Für Treiber ist klar: Die 25-jährige Hofgemeinschaft wurde vom Reitverein aufgekündigt, während Breusch genau das Gegenteil sagt. Selbst die gebrochenen Vereinbarungen, die Treiber moniert, seien nicht nachzuweisen, so Breusch. Der bezweifelt sogar, ob der Jugendhof das Recht hatte, den Reitern zu kündigen - möglicherweise werde man das juristisch klären lassen.

Das Fatale ist, dass der Dauerstreit dem Renommee der beiden Einrichtungen geschadet hat, die viele als Einheit sahen. Gerade Alt-Oberbürgermeisterin Beate Weber-Schuerholz gilt als großer Fan, sie spendete 2007 ein Drittel der Summe des ihr zuerkannten Deutschen Umweltpreises, stolze 55.000 Euro, an die Rohrbacher. Aber gerade von der Kommunalpolitik fühlt sich der Reitverein - der nie eine Förderung von der Stadt erhielt - alleingelassen: "Das lief immer sehr einseitig: Wenn sich der Jugendhof an die Verwaltung oder die Stadträte wandte, fand er immer Gehör, wir nie." Noch nicht einmal Oberbürgermeister Eckart Würzner habe sich auf ein Gespräch eingelassen, weil er den Streit als Privatangelegenheit betrachte.

Nun gehen Reitverein und Jugendhof endgültig getrennte Wege - und selbst da gibt es noch Streit um die Modalitäten. Treiber ärgert sich, dass man die Schlüssel ohne richtige Übergabe einfach ihr hat zukommen lassen - zudem sei der Stall in keinem guten Zustand ("Das erinnert mich an das Stift Neuburg") gewesen.

Beim Reiterhof sieht man das anders. Breusch wirft Treiber eine "komplette Empathielosigkeit" angesichts der 90 Kinder vor, die nun nicht mehr reiten können und quasi heimatlos geworden sind. Treiber wiederum verweist auf die benachbarte Reitanlage Astor, wo allein schon zehn Kinder untergekommen seien, "und die fühlen sich da wohl". Während Breusch ihr vorhält: "Das ist ein kommerzieller Betrieb, unsere Konzepte sind ganz anders."

Aber die Reiter haben weitere Sorgen: Die 14 Pferde mit Reitlehrerin Silke Fischer sollen nicht ewig in Schwaben stehen, auch wenn es schon eine Bustour mit Heidelberger Kindern dorthin gegeben hat: "Die Zukunft sehe ich in Heidelberg. Und ich schließe auch eine Rückkehr auf den Jugendhof nicht aus", sagt Breusch.

Natürlich sucht man trotzdem weiter nach Ersatzflächen; erste Gespräche mit dem Reitverein Handschuhsheim hätten gezeigt, dass die Anlage zu klein ist. Und Breusch erinnert daran, wie schwer es für Reiter ist, einen neuen Standort zu finden: Der Reitverein Heidelberg musste nach 49 Jahren 2014 der Zooerweiterung weichen. Nach langem Hin und Her fand er in Ladenburg Platz, wo er später mit dem dortigen Reitverein fusionierte.