Von Rolf Kienle

Heidelberg. Nein, im Mittelpunkt stehen und Bühnenpräsenz zeigen, das ist wirklich nicht ihr Ding. Bärbel Striegel ist Macherin und Organisatorin, eine, die für ihre Sache kämpft, aber es drängt sie nicht ins Rampenlicht. Das war auch nicht der wichtigste Teil ihrer Aufgabe bei der Initiative Courage, die sie 15 Jahre im Dienste chronisch kranker Kinder geleitet hat und auf einige Erfolge verweisen kann. Jetzt gibt sie ihre Funktion als Koordinatorin auf. Künftig wird sie nur noch im Stiftungsvorstand einer neuen Stiftung mit dem gleichen Namen tätig sein. Zwei Nachfolgerinnen übernehmen ihre Funktion.

Der Name "Courage" ist begrifflich eigentlich ein Volltreffer. Courage haben und Courage zeigen, dürften zu den schönsten menschlichen Charaktereigenschaften gehören, die man sich denken kann. Wer die kleinen Patienten im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin einmal kennengelernt hat, der gibt dem Begriff ohnehin eine neue Bedeutung. Die Kinder brauchen täglich Courage, um ihr Leben voller Einschränkungen zu meistern. Sie leiden unter Stoffwechselerkrankungen, chronischem Nierenversagen, Epilepsie, Rheuma, Herz- und anderen Krankheiten, von denen einige als unheilbar gelten. Und es verlangt unsere ganze Courage, ihnen das Leben zu erleichtern. "Nicht alle Menschen wissen, dass die Patienten ihr gesamtes Leben lang betroffen sind", sagt Bärbel Striegel. Einige Krankheiten sind ins öffentliche Bewusstsein gar nicht vorgedrungen, stellte sie bald fest.

Vor 15 Jahren kam Klinikchef Professor Georg Hoffmann auf die Handschuhsheimer Ärztin Bärbel Striegel zu und gewann sie für eine Initiative, die das Anliegen der kranken Kinder und der Ärzte und Betreuer nach außen tragen sollte. Denn vieles, was den Kindern das Leben in der Klinik angenehmer macht, ist aus Bordmitteln nicht finanzierbar.

"Anfangs war meine Tätigkeit noch nicht klar definiert", erinnert sich Striegel. Ganz abgesehen davon, dass es kein Budget gab. Sie hatte keine Ahnung, was da auf sie zukommen würde. Gemeinsam wurden Strategien entwickelt. "Wir mussten unsere Initiative in der Bevölkerung bekannt machen." Schnell war klar, dass man Spenden generieren muss, um gute Ideen umzusetzen. Kreativität war nötig. Mit ihrem Mann Uwe gewann sie den Golfclub Heidelberg-Lobenfeld dafür, ein jährlich stattfindendes Golfturnier zugunsten der Initiative Courage zu etablieren. Der Club war bereit, seinen Platz im Biddersbachtal für ein Turnier zur Verfügung zu stellen. Seit mittlerweile 15 Jahren kommen dort jeweils um die 100 Golfer zusammen, die für die gute Sache spielen. Der Erlös bis heute: Annähernd 400.000 Euro, die den kranken Kindern im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin zugutekommen.

"Wir haben das Projekt ,Fit für die Schule‘ gegründet, konnten Musiktherapie anbieten, Ferienaufenthalte und zuletzt ein ambulantes Kinder-Palliativteam." Psychologen, Ärzte und fachkundige Betreuer wurden dafür eingestellt. Ein Spielzimmer, Kinoprogramme und ein Clown machen das Leben der Patienten erträglicher. Einzelne Spender trugen außerdem dazu bei, dass solche Projekte dauerhaft funktionierten. So zum Beispiel die Stiftung von Günter Reimann-Dubbers oder der Bankier Bernhard Slavetinsky von der PSD-Bank. Er ermöglichte, dass die Kinder mit dem Projekt "Fit für die Schule" trotz ihres teilweise jahrelangen Klinikaufenthaltes keine schulischen Nachteile haben. Außerdem konnte eine Erzieherin eingestellt werden und die regionalen Zonta-Clubs finanzierten ein Auto.

Über Jahre gelang es, Projekte aus Spendengeldern zu finanzieren. Über 200 Kinder kamen in dieser Zeit in den Genuss verschiedener Angebote. "Das ist deutschlandweit einmalig", sagt Bärbel Striegel. Wenn die Patienten ins Erwachsenenalter kommen, kommt die sogenannte Transition, also der Übergang in die Erwachsenenmedizin. Da wird es beispielsweise nötig, dass die Patienten Unterstützung beantragen, wofür sie Hilfe brauchen.

Viel Aufbauarbeit war das in den letzten 15 Jahren. Jetzt will Bärbel Striegel kürzertreten und gibt ihre Funktion auf. Das war für die Klinikleitung Anlass, die Initiative in eine Stiftung umzuwandeln, deren Vorstand Striegel dann noch angehört. Zwei Nachfolgerinnen werden ihre Arbeit übernehmen. "Eine arbeitet sich gerade ein." Bärbel Striegel hat das gute Gefühl, dass es erfolgreich weitergehen wird.

Am 5. Oktober steht eine Charity-Veranstaltung in der Stadthalle auf dem Programm. Den Festvortrag hält Nobelpreisträger Harald zur Hausen, Ehrengäste sind der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler und seine Frau Eva Louise Köhler.