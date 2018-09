Von Anica Edinger

Heidelberg. Es waren wahre Dramen, die sich in den letzten beiden Jahren am Neckar abspielten: Zwei Mal hatte ein Schwanenpaar an der Alten Brücke gebrütet. Doch 2016 wurden die Eier vom Hochwasser weggeschwemmt. Und 2017 schlüpften zwar sieben Jungtiere, doch sie verschwanden nach und nach. Offenbar wurden sie Opfer von Fressfeinden.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Mehrere Schwanenpaare mit Küken sind täglich auf dem Neckar zu sehen. Mittlerweile sind die schon recht groß geworden. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Um welche Schwanenart handelt es sich? Auf dem Neckar sind die Höckerschwäne unterwegs. Sie sind die größten heimischen Wasservögel und werden bis zu 1,60 Meter lang. Charakteristisch ist der orangefarbene Schnabel mit dem schwarzen, fleischigen Höcker.

Wie viele Paare mit Küken gibt es derzeit auf dem Neckar? Eine Zahl kann das städtische Umweltamt laut Leiterin Sabine Lachenicht nicht nennen. "Denn es erfolgt kein Monitoring." Schließlich handelt es sich bei den Tieren nicht um bedrohte Arten. Daher wird auch zu deren Schutz in der Regel nichts getan. Allerdings wurden die Nester in den letzten Jahren mithilfe von Sandsäcken vor Hochwasser abgesichert.

Haben alle geschlüpften Küken überlebt? "Unseres Wissens nach nicht", so Lachenicht. Schließlich sei ein natürlicher Feind der Fuchs, der sich Schwäne holt, die an Land stehen oder brüten. Im Kükenalter kommen weitere Feinde dazu: etwa Ratten, Greifvögel oder der Hecht. Doch Schwaneneltern seien wachsam: Bei Gefahr stießen sie Warnrufe aus, die die Küken dazu animierten, bei der Mutter auf den Rücken zu steigen, um sich so zu schützen.

Wann werden die Küken weiß und trennen sich von den Eltern? Das Gefieder färbt sich nach der Vollmauser im zweiten Lebensjahr weiß, bis dahin sind die Jungschwäne grau-braun. Der junge Familienverband bleibt bis zur nächsten Brutsaison - also etwa bis April - zusammen. Die Schwaneneltern dagegen binden sich lebenslänglich.

Was fressen die Tiere? Höckerschwäne ernähren sich vegetarisch. Sie stecken dazu ihren Hals ins Wasser und reißen Wasserpflanzen raus. Das nennt man "Gründeln".

Weshalb ist das Interesse seitens der Bevölkerung an den Schwänen so groß? "Es sind schöne Tiere", sagt Lachenicht. Zudem sei eine Familie mit ihrem Brutplatz an der Alten Brücke sehr präsent. Und sie verrät: "Auch viele städtische Mitarbeiter verfolgen die Entwicklung der Schwanenfamilien."