Heidelberg. (hö) Der im besten Sinne populäre Historiker Stefan Weinfurter ist tot. Er starb am Montag im Alter von 73 Jahren. Der gebürtige Böhme ist vielen Fernsehzuschauern bestens vertraut, galt er doch als stets seriöser, aber prägnant formulierender Experte - für das Medium mit seiner boomenden Sparte an Gesichtsdokumentationen war Weinfurter ideal. Dabei half ihm auch sein ausgesprochen pädagogischer Zug, schließlich wollte er einst Lehrer werden.

Und er gehörte auch nicht zu denjenigen, die aus einem Elfenbeinturm heraus über populäre Geschichtssendungen aus der Ideenschmiede von Guido Knopp die Nase rümpften. Im Gegenteil: Zu Knopps aktiver Zeit beim ZDF beteiligte sich Weinfurter 2008 als Fachberater und Experte, der vor die Kamera trat, an der groß angelegten Dokumentationsreihe "Die Deutschen", die damals fast sechseinhalb Millionen Zuschauer einschalteten und die über 20 Prozent Marktanteil hatte.

Stefan Weinfurters Popularität - unter den Studenten zumal - rührte auch von seiner umgänglich-zugänglichen Art. Es machte schlicht Spaß, ihm zuzuhören, da war auch das Timbre seiner Heimat Oberbayern hilfreich, wohin seine Familie nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen war - Weinfurter selbst war am 24. Juni 1945, also sieben Wochen nach Kriegsende, im südböhmischen Prachatitz geboren worden.

In München besuchte er das Gymnasium, studierte Geschichte, Germanistik und Erziehungswissenschaften. Möglicherweise lag es daran, dass er ein Schüler des Mittelalterforschers Johannes Spörl war, aber schon bald hatte er sein Fachgebiet gefunden. Nach Studium und einer Assistentenstelle in Köln hatte er einen Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte erst in Eichstätt, dann in Mainz, München und schließlich, ab 1999, in Heidelberg inne - wo er bereits Anfang der 80er Jahre vertretungsweise gelehrt hatte.

Sein besonderes Interesse galt den Saliern - und da war er in der Kurpfalz richtig, denn das Herrschergeschlecht des 10. bis 12. Jahrhunderts baute den Speyerer Dom. Überhaupt widmete er sich besonders dem Spannungsverhältnis zwischen Kirche und weltlicher Macht, da lag gewissermaßen ein Buch in der Luft, das den schrillsten und bekanntesten Konflikt analysiert: den Bußgang des salischen Königs Heinrich IV. zu Papst Gregor VII anno 1077.

Weinfurter war auch ein begnadeter "Ausstellungsmacher", zuletzt mit den großen Staufer- und Wittelsbacherausstellungen in Mannheim 2010 und 2014, bei denen er eng mit seinem Heidelberger Kollegen Bernd Schneidmüller arbeitete.

Stefan Weinfurter hinterlässt eine Frau und drei Töchter.