Flohmarkt am Brückentor: "Es ist einfach herrlich hier", fanden Christel Tippmann und Margarete Jaschik aus Donaueschingen. Foto: Lorenz

Alles, was das Herz begehren könnte: Nicht nur in der hier abgebildeten Ingrimstraße breiteten die Verkäufer an den Flohmarkt-Ständen ihre Schätze aus. Foto: Philipp Rothe

Von Manon Lorenz

Heidelberg. Was wäre der Heidelberger Herbst ohne den legendären Flohmarkt! Jahr für Jahr zieht er unzählige Verkäufer an, die auf den Gassen der Altstadt ihren Trödel feilbieten. Und er ist für viele Altstädter Anlass, Tür und Tor zu öffnen, um in ihren schmucken Innenhöfen und Hausfluren kleine Privat-Flohmärkte mit diesem ganz besonderen Charme zu veranstalten, der das Herz jedes Schnäppchenjägers höher schlagen lässt.

Eine freudige Nachricht gab es in diesem Jahr für viele Anwohner, denen es bisher offiziell versagt geblieben war, einen Stand vor der Haustür zu betreiben. Weil einige Straßen als Notfallzufahrt dienen, durften dort bisher keine Tische aufgebaut werden. Auf den Wunsch zahlreicher Heidelberger lenkten die Organisatoren in diesem Jahr aber ein und erlaubten in einigen neuen Straßen einen Anwohner-Flohmarkt. Sehr viele nahmen die Chance wahr.

Inga Behnke etwa, die vor ihrem Haus in der Großen Mantelgasse Bücher, Mäntel und alte Türklinken auf ihrem Tisch liegen hatte. Bisher habe man immer ein bisschen Trödel vor die Tür gestellt, erzählt sie, aber richtiges Flohmarkt-Feeling sei da nicht aufgekommen. "Wir genießen es sehr, dass es jetzt legal ist", freut sie sich. "Man lernt unheimlich nette Leute kennen und kommt ins Gespräch", ist Behnkes Erfahrung. "Für uns ist das auch jedes Jahr ein Nachbarschafts-Happening. Wir kaufen uns gegenseitig Sachen ab, sitzen zusammen, trinken Kaffee, abends ein Gläschen Wein. Es ist einfach herrlich!"

Hintergrund Splitter vom "Herbst" > Die letzten Ostgoten am Uniplatz: Vor dem "lebendigen Geist" der Neuen Uni waren die "Letzten Ostgoten" zugange - beim Mittelaltermarkt, bei dem angesagtes "pulled pork" als "gerupfte Sau" daherkam. Lederröcke, lange Haarpracht, dazu diverse Saiteninstrumente sowie Bauchpauke und Dudelsäcke in "allerley" Variationen. Schade [+] Lesen Sie mehr Splitter vom "Herbst" > Die letzten Ostgoten am Uniplatz: Vor dem "lebendigen Geist" der Neuen Uni waren die "Letzten Ostgoten" zugange - beim Mittelaltermarkt, bei dem angesagtes "pulled pork" als "gerupfte Sau" daherkam. Lederröcke, lange Haarpracht, dazu diverse Saiteninstrumente sowie Bauchpauke und Dudelsäcke in "allerley" Variationen. Schade nur, dass die Lautsprecheranlage die Textansagen nicht rüberbrachte. > Körperkontakt am Heumarkt: Wer Körperkontakt liebte, war hier richtig. Wer Körperkontakt nicht kannte, musste ihn lieben lernen. Denn ohne ihn ging hier gar nichts. Schon gar nicht, als die "Dirty Deeds" das Gedränge beschallten. Den AC/DC-Covers entsprachen die mit fortschreitender Uhrzeit ausrastenden Headbanger: Die Zeiten der langen Jugendhaare waren zwar vorbei, die übrig gebliebenen Strähnen waren schütter oder grau geworden - oder kamen gar als Hipster-Glatzen daher, selbstredend mit angesagtem Bart. Will heißen: Schön war’s. Auch ganz ohne wirbelnde Haarpracht. > Marstallhof: Dort traf sich das junge Publikum. Gut 2000 gut gelaunte Leute erlebten hier eine Open-Air-Party, wie sie kaum hätte besser sein können. "The Wright Thing" stand auf der Bühne, big-band-mäßig aufgestellt, und diese Truppe verstand es mit schier aberwitzigen Arrangements und Medleys, einen stimmigen Bogen zu schaffen, der von Bruno Mars über Harry Belafonte und die Eurythmics bis hin zu Nirvana und einem Hardcore-Rock’n’Roll à la "Ten Years After" reichte. Der von der Stadt verordnete Feierabend von 23 Uhr war hier trotz frösteln machender Herbstkühle viel zu schnell erreicht. Das Feiern "bis die Wolken wieder lila sind", wie eines der servierten Covers empfiehlt, wurde - leider! - nicht wahr. fre

[-] Weniger anzeigen

Gut gehen lässt man es sich auch in einem Hinterhof der Plöck, dessen Anwohner jedes Jahr Freunde einladen, um bei Crémant und reichlich Kuchen gemeinsam zu "trödeln". Darunter auch Giacomo Macchi, der die meiste Zeit des Jahres in Paris lebt. Dort war er viele Jahre als Szenenbildner für Filmproduktionen auf der Jagd nach passenden Requisiten. Wenn die Filme abgedreht waren, wurden die Stücke dann für die Hälfte des Preises weiterverkauft.

Diesem Angebot konnte Macchi selten widerstehen, sodass er über die Jahre ein immenses "Schatzlager" angelegt hat. In einer Halle zwischen Heidelberg und Eppelheim lagern auf 700 Quadratmetern Tische, Stühle, Bilder, Lampen und vieles mehr. Seit 18 Jahren bringt er nur zum "Herbst" ein paar dieser Raritäten mit. Seine Preise sind allerdings nur etwas für Liebhaber, das Studentenpublikum nimmt bei den genannten Summen schnell Reißaus.

Ganz entzückt von den Niedrigpreisen sind hingegen Christel Tippmann und Margarete Jaschik, die bei den Ständen rund ums Brückentor fündig geworden sind. Extra zum "Herbst" sind sie mit einem Bus aus Donaueschingen angereist. "Wir sind begeistert von allem, dem Flohmarkt, von der Hauptstraße. Es ist einfach toll hier", schwärmen die beiden Damen, nachdem sie eine Tischdecke und pinke Ballerinas für zusammen acht Euro erstanden haben.

Unterdessen arbeiten sich im Hof des Fotoateliers Lossen in der Plöck flinke Hände durch Kartons, randvoll mit Heidelberg-Ansichten. Eine wahre Fundgrube nicht nur für zeitgenössische Stadt-Motive, sondern vor allem für alte Schwarz-Weiß-Fotografien des Geschäftsgründers Wolfgang Lossen, zu dessen Leidenschaften das Fliegen und somit auch Luftbildaufnahmen zählten. "Anstatt fehlerhafte Abzüge mit kleinen Druckfehlern oder Knicken wegzuschmeißen, sammeln wir sie über das Jahr und verkaufen sie heute für wenig Geld", erklärt Bernhard Eisnecker den Fotografie-Flohmarkt, auf dem Bilder ab 8 Euro den Besitzer wechseln.

Der "Herbst"-Flohmarkt eröffnet seltene Blicke hinter die Kulissen der Altstadt und auf seine gastfreundlichen Bewohner. "Es ist eine ganz besondere Art und Weise, Heidelberg neu zu entdecken", bringt es der Künstler Jean-Luc Cornec auf den Punkt, der es sich in einem der schnuckeligen Hinterhöfe gemütlich gemacht hat. Wer könnte ihm widersprechen?