Als am Abend die Soul-Band "Gonzos Jam" auf der Bühne am Marktplatz spielte, waren die heftigeren Regengüsse schon wieder überstanden. Und zum großen Finale des "Heidelberger Herbstes" kam noch einmal richtig Stimmung auf. Fotos: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Wenn sich schon am Morgen die Menschenmassen durch die Hauptstraße und über die Plätze der Altstadt schieben, weiß jeder: Es ist "Heidelberger Herbst". Und die 48. Ausgabe dieses größten Festes der Stadt war ein voller Erfolg: Bei lange schönem Spätsommerwetter kamen am Samstag nach groben Schätzungen über 150.000 Menschen in die Altstadt - und feierten eine gemütliche und friedliche Party. Und auch der Regen am späten Nachmittag konnte die Stimmung nur unmerklich trüben - dann rückten eben alle ein wenig unter Schirmen und in Zelten zusammen.

Heidelberger Herbst 2017 - die Fotogalerie

Mitten im Getümmel waren auch Corinna Baron mit Mann und Kind. "Wir sind jedes Jahr hier", berichtet die 38-Jährige. Knapp drei Stunden war die Familie aus Leimen schon unterwegs, als sie um vier eine Pause am Friedrich-Ebert-Platz einlegte. Am Abend wollten sich die Barons noch ihre Lieblingsband, die "Zap-Gang", am Kornmarkt live sehen. Sie finden es großartig, dass an jeder Ecke Live-Musik ist. "Am verkaufsoffenen Sonntag muss ich aber nicht unbedingt kommen", findet Corinna Baron. Das sahen allerdings viele anders. Denn auch am Sonntag war die Stadt noch einmal gerammelt voll - es kamen deutlich mehr Menschen zum "Herbst"-Einkaufssonntag als in den vergangenen beiden Jahren.

Wie ein Magnet wirkte am Samstag erneut der Flohmarkt am Neckarufer, in den angrenzenden Gassen und in vielen Hinterhöfen. So mancher fand ein Schmuckstück, mit dem er nicht gerechnet hatte. Hossein Farahani ging es mit seinen eigenen Waren so. Er hatte eine alte Schreibtischlampe im Angebot, bei der sich herausstellte, dass sie aus der Luxusschmiede "Kaiser" stammte. "Man lernt so viel", lachte der 37-Jährige, der in der Plöck seinen Stand aufgebaut hatte. Für Farahani ist der Heidelberger Herbst immer noch etwas Besonderes, obwohl er schon seit zehn Jahren hier lebt. "Die Leute sind viel besser drauf", freute er sich. Der Trödel trieb auch Hans-Peter Herzhauser auf die Straße. Der 66-Jährige hat selbst den ganzen Keller voll. "Die Erben stöhnen schon", schmunzelte er. Vor allem ging es ihm aber darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und "offen, aber nicht unkritisch auf andere Kulturen zuzugehen".

Doch nicht jeder mag das "Herbst"-Gedränge. "Erdrückend", fanden Wolfgang und Beate Hugo die Massen. Die beiden waren zu Besuch bei Freunden und hätten sich die Häuserfassaden der Altstadt gerne in Ruhe angeschaut, "doch man wird ja weitergeschoben", schmunzelte der 66-jährige Ehemann. Sicherheitsbedenken hatten die beiden trotz der Betonsperren am Eingang der Hauptstraße, auf denen sie rasteten, nicht. Es sei ja wirklich alles sehr friedlich. "Das ist schon schön bei so vielen Menschen", freuten sich die Schweinfurter.

Am frühen Abend kamen sich dann auch wirklich alle näher, zumindest körperlich. Denn plötzlich regnete es, und die Menschen standen dicht gedrängt unter Zelten, Schirmen, Dachvorsprüngen oder in der Kneipe. Nach Hause gehen war für viele keine Option. Bis in den späten Abend blieben die Plätze belebt - und die Stimmung hervorragend.