Heidelberg. (jas/hö) Vor einer Woche hat das große Aufräumen am Hauptbahnhof begonnen: Die Fahrradparkplätze wanderten baustellenbedingt ein Stück über den Platz und sind nun genau zwischen den beiden Haupteingängen platziert.

Für manche ist das ein Ärgernis, denn einerseits gibt es kaum freie Abstellplätze - und gelegentlich stehen die Räder den Fußgängern im Weg, die in den oder aus dem Bahnhof laufen. Wie groß ist momentan der Frust am Hauptbahnhof?

Thomas Wolf (38) ist in dieser Angelegenheit Experte. Denn als Filialleiter des Radhofs hat er selbst viele Jahre mit seinem Team für ein halbwegs ordentliches Zweiradparken am Bahnhof gesorgt: "Wenn sich jeder an die Ordnung halten würde, wäre auch genug Platz für alle Räder. Aber dadurch, dass sich keiner mehr so intensiv darum kümmert, wird es immer voller gestellt."

Denn mittlerweile hat die Stadt - zumindest für die Dauer der Baustelle - das Heft in die Hand genommen, als sie die alte Abstellanlage räumen ließ: In der letzten Woche wurden knapp 30 schrottreife Räder zum Recyclinghof gebracht, gut 200 besser erhaltene wurden über die Lessingstraße zum neuen Parkplatz an der alten Hauptpost (heute "Rehamed") rübergetragen.

Für einen Stadtsprecher war es überraschend, "wie viele Räder offenbar nicht regelmäßig benutzt wurden" und dann doch nach einer langen Ankündigungszeit abtransportiert werden mussten. Denn am alten Standort gab es Platz für 505 Räder, fast die Hälfte wurde also entfernt. Im Übrigen teilt er nicht den Eindruck, dass es auf dem Willy-Brandt-Platz chaotisch zugehe.

Zumindest unzufrieden ist der 38-jährige Mohammed Rahimi. "Es ist sehr eng, man muss richtig nach seinem Fahrrad suchen. Davor war es deutlich einfacher und überschaubarer." Alex Lohr, 29 Jahre, nerven die Räder hingegen nicht so sehr - allerdings glaubt er, dass mittlerweile jede Ordnung abhanden gekommen sei. Es wäre wohl sinnvoller, auf lange Sicht einen anderen Abstellplatz für die Räder zu finden.

Die 19-jährige Katharina Högy sieht es eher aus der Fußgängerperspektive: "Es sind einfach sehr viele Fahrräder, am Anfang wusste ich nicht, welchen Durchgang ich benutzen konnte." Tatsächlich wirkt die Zugangssituation relativ unübersichtlich - und möglicherweise ist es für Rollstuhlfahrer oder Fahrgäste mit viel Gepäck schwieriger, sich den Weg zu bahnen.