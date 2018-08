Heidelberg. (tt) Dietlind Wünsche wunderte sich, als am vorletzten Samstag der Flixtrain, der um 7.28 Uhr von Heidelberg nach Berlin fährt, an Gleis 5 einfuhr. Denn als sie und ihr Mann zum Bahnhof gekommen waren, waren sie über die lange Warteschlange am Servicepoint erstaunt. Dort standen die Reisenden, die mit dem Flixtrain fahren wollten, denn auf den Anzeigetafeln wurde angezeigt, dass dieser Zug am Samstag komplett ausfalle.

Als der Flixtrain dann doch einfuhr, lief ihr Mann zu den Wartenden in die Bahnhofshalle und rief ihnen zu, dass der Zug auf sie warte. Dank ihres Mannes erreichten alle Reisenden noch den Zug, er erklärte dem Schaffner sogar noch, warum zunächst niemand am Bahnsteig gestanden war. "Was soll das?", fragt sich jetzt Dietlind Wünsche. "Will die Deutsche Bahn wirklich die Privatbahnen ausbremsen?"

Auf RNZ-Anfrage bestätigt ein Bahnsprecher den Vorfall. Sowohl in Heidelberg als auch in Weinheim hätten die Info-Tafeln fälschlicherweise einen Ausfall angezeigt. "Grund dafür waren entsprechende Einträge im Leitsystem, das die Daten zu den jeweiligen Verbindungen aufführt", so der Bahnsprecher. Dieses System werde aber von allen Eisenbahnunternehmen für die jeweils eigenen Verbindungen selbst gepflegt. "Die Info-Tafeln zeigen also lediglich die bereitgestellten Informationen an", erklärt der DB-Sprecher.

Reisende, die aufgrund der Fehlinformation am Samstag ihren Zug verpasst haben, durften aber auf einen ICE nach Berlin ausweichen. "Wie es zu der Fehlinformation kommen konnte, erschließt sich uns nicht", so der Bahnsprecher. Die Pressestelle von Flixtrain spricht davon, dass "nach einem Gleiswechsel fälschlicherweise ein Ausfall kommuniziert wurde".