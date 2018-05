Heidelberg. (rnz) Die SPD-Fraktion des Gemeinderates will mehr Fahrradparkplätze am Hauptbahnhof - und fordert dafür flächensparende Fahrradständersysteme zur Deckung des zu erwartenden Bedarfes südlich und nördlich des Bahnhofsgebäudes.

Irmtraud Spinnler, Sprecherin der SPD-Fraktion im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss, wurde fündig: "Fahrradständer des Typs Doppelstockparker beziehungsweise Dreiplus-Fahrradständer können auf überschaubarer Fläche ebenerdig, in Tief- oder Hochgaragen eingesetzt werden. Mit ihnen kann die Abstellkapazität signifikant erhöht werden. Die SPD-Fraktion bittet die Verwaltung, die Kosten dafür zu ermitteln."

Nicht nur finanziell, sondern auch für die Nutzerfreundlichkeit seien diese Fahrradständer eine günstige Variante. Der ADFC weise das Doppelparksystem "Easy-Lift+" als besonders benutzerfreundlich aus, sodass nicht verwunderlich sei, dass solche Parksysteme bereits europaweit in vielen Städten wie München oder auch am Hauptbahnhof von Salzburg installiert seien. In Deutschland gebe es bereits 3500 Stellplätze.

Die SPD-Fraktion erkenne den langfristig prognostizierten Bedarf von 2650 Fahrradstellplätzen am Bahnhofsvorplatz Nord an, heißt es in einer Pressemeldung der Gemeinderatsfraktion. Ein weiterer, von Bündnis 90/Grüne eingebrachter Prüfungsauftrag, die Nutzung der Kellerräumlichkeiten (gegebenenfalls mit Zubau) unter dem Bahnhofsgebäude mit Zugang vom Vorplatz und Ausgang zum Gleis 1 zu erwägen, wird von der SPD unterstützt.

Eine Aufstockung der Interimsabstellplätze im weiträumigen Areal um den Bahnhofsplatz Nord während der Bauarbeiten ist auch im Sinne der SPD-Fraktion: Flächensparende Parksysteme wie "Easy-Lift" als Doppelstockparker böten sich dafür zum Beispiel an.