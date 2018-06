Die Schilder sind eindeutig, aber bis jetzt hält sich kaum jemand dran: Ab nächster Woche dürfen keine Räder mehr direkt vor dem Hauptbahnhof abgestellt werden, weil der Platz für die Bauarbeiten an der Straßenbahnhaltestelle gebraucht wird. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (hö) Ganz so schlimm wird die Parkplatznot für Räder am Hauptbahnhof wohl nicht: Zwar gilt ab Mittwoch für den Bahnhofsvorplatz zwischen Tourist-Info und Empfangsgebäude ein Parkverbot, sodass erst einmal 505 Abstellplätze wegfallen. Aber Ersatz wird auf dem Areal selbst geschaffen, wie die Stadt am Donnerstag erklärte.

Demnach ist vorgesehen, ab Anfang Juli direkt zwischen den beiden Haupteingängen eine neue Abstellanlage zu installieren - mit Platz für knapp 470 Räder. Dies war allerdings aus der vorherigen städtischen Stellungnahme zur Parksituation nicht klar hervorgegangen. Auch die unlängst aufgestellten Schilder auf dem Bahnhofsvorplatz bitten nur, die Räder auf die "Ersatzparkplätze" vor dem Ibis-Hotel und an der alten Hauptpost (heute "Rehamed") abzustellen.

Ein Stadtsprecher sagte: "In der Summe werden im gesamten Bahnhofsumfeld während der ersten Bauphase mit rund 1600 Plätzen sogar gut 200 Abstellplätze mehr als bisher zur Verfügung stehen. Wir rechnen daher nicht mit einer Parknot für Räder."