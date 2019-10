Heidelberg. (pol/mare) Am Montagnachmittag versuchte ein 33-Jähriger in einer Bäckerei am Heidelberger Hauptbahnhof, ein Croissant auf ungewöhnliche Weise zu bezahlen. Das artete aber aus, berichtet die Polizei.

Statt Bargeld oder EC-Karte bot dieser nämlich Tabak an. Als der Verkäufer dieses ungewöhnliche Zahlungsmittel ablehnte, wurde er über den Tresen hinweg bespuckt. Als der Verkäufer daraufhin den 33-Jährigen im Laden zur Rede stellen wollte, kam es zu einer Rangelei zwischen beiden Beteiligten. Dabei trat der Beschuldigte dem Verkäufer mit aller Kraft in den Rücken und flüchtet anschließend auf Bahnsteig 5. Dort schlug er einer wartenden Zugbegleiterin unvermittelt ins Gesicht.

Den alarmierten Polizisten gelang es, den Täter am Bahnsteig festzunehmen und auf die Wache am Heidelberger Hauptbahnhof zu verbringen. Im Zuge dessen beleidigte der Mann die Beamten fortwährend. Zudem trat er einem Bundespolizisten gegen das Bein und versuchte diesem einen Faustschlag zu versetzen. Der betrunkene Mann wurde auf Weisung eines angeforderten Arztes in die nächstgelegene Psychiatrie gebracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Körperverletzung.

Zeugen können sich bei der Polizei melden unter den Telefonnummern 0721/120160 oder 0800/6888000.