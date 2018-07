Von Marion Gottlob

Er ist ein Mensch, der zu sich und seinen Ideen steht. Als Florian Wolf mit 14 Jahren das Spiel auf der Orgel begann, da galt dieses Instrument unter Jugendlichen als "nicht besonders cool". Er blieb sich treu und folgte seinen Impulsen. Heute gehört er zu den wenigen Menschen auf der Welt, die gleichzeitig die Orgel mit den Füssen und die Geige mit den Händen spielen können. Er lächelt: "Ich habe keine Probleme mit der Koordination - das ist ganz leicht." Und cool ist das allemal!

Wolf wurde in eine musikalische Familie hineingeboren. Sein Vater Burkhard spielt nebenberuflich Orgel, Mutter Greta ist Klavierlehrerin. Der jüngere Bruder Sandro spielte Trompete, der ältere Bruder Piero beherrscht das Saxophon, die Posaune, das Schlagzeug, die Trompete und das Horn. Florian selbst hat mit sechs Jahren bei Lehrerin Ditte Barth das Spiel der Geige begonnen. Bald war der musikalische Junge von diesem Instrument fasziniert, das laut seinem Vater der menschlichen Stimme am ähnlichsten sein kann.

Später übte Florian Klavier, von Anfang an mit dem Plan, auch auf der Orgel zu spielen. "Wann immer mein Vater zum Gottesdienst an der Orgel war, bin ich zu ihm gegangen und habe das Instrument bestaunt - man hat ein ganzes Orchester in Händen." Der Wechsel vom Klavier zur Orgel kam dann aber dennoch überraschend schnell. Sein Vater besprach sich nach einem Vorspiel seines Sohns mit Markus Uhl, dem Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg an der Jesuitenkirche in Heidelberg. Anschließend sagte er zu Florian: "Nach den Sommerferien kann es mit dem Unterricht bei Markus Uhl losgehen."

Florian Wolf schwärmt von seinem Lehrer. "Ich experimentiere und hole aus der Orgel wundervolle Klänge hervor - es ist ein feines und mächtiges Instrument. Man kann richtig loslegen und den Raum mit Klang füllen." Er übt fast täglich mindestens eine Stunde, manchmal werden es aber auch drei Stunden. "Nach der Schule bin ich meist an der Orgel." Es könne auch schon einmal vorkommen, dass er "zu oft" übe.

Vor einiger Zeit sollte er die C-Dur Toccata von Johann Sebastian Bach spielen. Der mittlere Satz ist so komponiert, dass er auch für ein Streichquartett geeignet ist. So kam Wolf auf die Idee, dass er Orgel und Geige miteinander kombinieren könnte - in einer Person. Bei der nächsten Orgelstunde packte er seine Geige aus und spielte einen Part auf der Orgel mit den Füßen, während er mit den Händen auf dem Saiteninstrument die Melodie erklingen ließ. Lehrer Uhl war begeistert.

Inzwischen hat Wolf immer wieder Orgel und Geige gemixt. "Manche Zuhörer sagen, es hört sich an, als würden zwei Personen spielen - doch ich bin eins." Gerne spielt er beide Instrumente gleichzeitig - zum Beispiel für Wunsch-Lieder bei Taufen. "Meine Zuhörer sind begeistert, mir macht es Spaß, es ist eine Win-Win-Situation."

Wolf besucht am Bunsengymnasium die zwölfte Klasse und bereitet sich gerade auf das Abitur vor. Er belegt den Leistungskurs Musik und wird auf der Orgel der Jesuitenkirche seine Abiprüfung ablegen. Der zweite Leistungskurs ist Chemie, zu seinen weiteren Lieblingsfächern zählen Mathematik und Sport. Aber für ihn gibt es nicht nur die Musik und die Schule. In seiner Freizeit spielt Wolf gerne Handball.

Nach dem Abitur in diesem Sommer möchte er für ein halbes Jahr nach Argentinien gehen. Doch nach der Rückkehr möchte er sich gleich wieder dem Orgelspiel widmen und die Aufnahmeprüfung für ein Studium der katholischen Kirchenmusik absolvieren. Vor Kurzem hat er schon die kirchenmusikalische C-Prüfung bestanden. "Das ist nicht unwichtig für meine musikalische Position", sagt er.