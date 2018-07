Heidelberg. (rnz/mare) Am Donnerstag geht es los mit der Großbaustelle am Heidelberger Hauptbahnhof. Während eine Ersatzhaltestelle eingerichtet wird, wird der Abschnitt zwischen dem Hauptbahnhof und dem Römerkreis am Donnerstag und Freitag nur mit Bussen bedient. Das teilt die Rhein-Neckar-Verkehr Gmbh (RNV) mit.

In diesem Bereich fahren an beiden Tagen nur die Buslinien 25, 32, 33 und 34 sowie die Regionalbusse.

Die Straßenbahnlinie 24 aus Rohrbach endet in diesem Zeitraum an der Haltestelle Römerkreis Süd und fährt als Straßenbahnlinie 25 weiter über die Haltestellen Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz bis Handschuhsheim Hans-Thoma-Platz. Die Haltestellen Stadtwerke und Hauptbahnhof Ost können nicht bedient werden.

Die Straßenbahnlinie 25 verkehrt in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Stadtbücherei und Handschuhsheim Hans-Thoma-Platz. Auf der Strecke zwischen Hauptbahnhof, Seegarten und Bismarckplatz verkehren zu den Hauptverkehrszeiten Ersatzbusse der Linie 25.

Fahrgäste aus Rohrbach mit Fahrtziel Hauptbahnhof können die Straßenbahnlinien 23 und 24 bis zur Haltestelle Stadtbücherei nutzen und steigen dort in die Buslinien 25, 33 (Richtung Emmertsgrund) oder die Regionalbus-Linien in Richtung Hauptbahnhof um.

Fahrgäste vom Bismarckplatz in Richtung Hauptbahnhof nutzen die Buslinien 25, 32 und 33 sowie die Regionalbusse in Richtung Hauptbahnhof.

Fahrgäste vom Hauptbahnhof in Richtung Rohrbach nutzen die Busse der Linien 25, 33 und 34 ab Steig K sowie die Regionalbus-Linien in Richtung Neckartal ab Steig P und steigen an der Haltestelle Stadtbücherei zu den Linien 23 und 24 in Richtung Rohrbach Süd beziehungsweise Leimen um.

Fahrgäste vom Hauptbahnhof in Richtung Bismarckplatz gelangen dorthin mit den Buslinien 25, 32, 33 und 34 (alle ab Steig K) sowie mit den Regionalbussen in Richtung Neckartal ab Steig P.