Heidelberg. (rnz) Martin Scharff will’s wieder wissen: Der Sternekoch und Chef der Heidelberger Schlossgastronomie weitet sein Gourmet-Festival in diesem Jahr aus. "Die Premiere im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg", sagt Scharff. Deshalb lädt er nun bei der zweiten Auflage gleich vier Tage lang die Feinschmecker der Region auf das Schloss ein. Vom 20. bis 23. April werden 19 Sterne-, Fernseh- und Spitzenköche sowie 20 Top-Winzer die Gäste bewirten. Diese Qualität hat ihren Preis - Karten kosten ab 148 Euro pro Person.

Dafür bekommen die 80 bis 120 Gäste pro Abend ein "Who is Who" der deutschen und internationalen Gastro-Szene serviert: Mit dabei sind viele Sterneköche aus den Reihen der "Jeunes Restaurateurs", auch Iris Bettinger, Köchin des Jahres 2017, der Konditor-Weltmeister Bernd Seifert aus Michelstadt und Eva Heß von der Chocolaterie auf der Feste Dilsberg kommen auf das Schloss. Dazu gesellen sich Spitzenwinzer, etwa die Weingüter Schloss Vollrads, Rudolf Fürst oder Seeger aus Leimen.

Den Auftakt des Gourmet-Festivals bildet am Freitag das historische Dinner im Saal des Ottheinrichbaus, untermalt vom Vocalensemble "Die Meistersinger". Am Samstag folgt die "Sterne-Gala", bei der sich vier Altmeister der Sterneküche mit über 100 Jahren Erfahrung mit fünf Grand Seigneurs der Weinszene zusammentun. Am Sonntag heißt es "Take a walk on the wineside", wenn junge Küchenstars vor den Augen der Gäste kochen. Die "Frauenpower-Gastro-Night" beschließt am Montag das Festival, dann tischen junge Star-Köchinnen und Jung-Winzerinnen auf. Moderiert wird der Abend von Model, Schauspielerin und DJane Giulia Siegel.

Infos gibt es auch online unter www.heidelberger-schloss-gastronomie.de/events. Reservierungen sind möglich unter Telefon 06221 / 8727010 oder per E-Mail an becker@heidelberger-schloss-gastronomie.de