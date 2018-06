Heidelberg. (kaz) "Piccola Italia" heißt das historische Gasthaus "Zum Lamm" in Handschuhsheim neuerdings. Am denkmalgeschützten Gebäude in der Pfarrgasse ist dieser Name allerdings noch nicht zu lesen. Mitte September eröffnete das Restaurant unter neuer Regie, Diyar Ibrahim ist der neue Pächter. Im Gegensatz zu früher werden im "Lamm" und im "Lämmchen" die gleichen Gerichte serviert. Nach umfangreicher Renovierung sind die beiden Räume nun im italienischen Stil ausgestattet. Blickfang sind zum Beispiel die mit rotem Leder bezogenen Stühle. Im "Lamm" stehen große Tische, im "Lämmchen" kleine - die sich aber auch zusammenschieben lassen. Das sogenannte "Kabinett" kann ebenfalls als Gastraum genutzt werden. Insgesamt haben in dem dreigeteilten Restaurant rund 90 Gäste Platz. Dazu kommen noch der große Biergarten und der Ritterkeller, der für Feierlichkeiten angemietet werden kann.

Und das steht auf der Speisekarte: Pizza, Pasta, Fischgerichte, aber auch Schnitzel oder Rumpsteak. Der Fisch wird täglich frisch angeliefert. Das Restaurant "Piccola Italia" bietet von 11 bis 15 Uhr einen Mittagstisch mit drei Gängen und in drei Preiskategorien an. Mit Pizza als Hauptgericht kostet das Menü 8,90 Euro, mit Pasta 9,50 Euro und mit Fleisch 10,50 Euro.

Das "Lamm" ist auch Hotel - es wird vor allem von Sonja Sauer geführt - mit 15 Zimmern, davon sind fünf zu Vier-Bett-Zimmern umgestaltet. Schließlich finden vor Ort auch größere Firmen- und Familienfeiern statt. In solchen Fällen sind Übernachtungsmöglichkeiten unter einem Dach sehr gefragt. In dem Unternehmen arbeiten derzeit acht Angestellte.

FiInfo: "Piccola Italia", Pfarrgasse 3, Internet: www.lamm-heidelberg.de, Telefon 06221/47930, Öffnungszeiten: täglich außer Montag 11 bis 23 Uhr.