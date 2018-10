Von Birgit Sommer

Heidelberg. Baden-Württembergs Gästeführer trafen sich erstmals zu einem Forum auf dem Schloss. Der Verein Heidelberger Gästeführer, 1982 gegründet und mit 139 Mitgliedern der stärkste und erfahrenste Verein im Land, hatte eingeladen, und 158 Teilnehmer waren gekommen. Tourismusminister Guido Wolf thematisierte in einem humorvollen Vortrag auf dem Schloss die Erfolgsgeschichte der Gästeführer im Land. Über neue Anforderungen und Trends spricht Dino Quaas, der Vorsitzende des Heidelberger Gästeführer-Vereins, im RNZ-Interview.

Gästeführer Dino Quaas. Foto: Rothe

Herr Quaas, wenn sich die Gästeführer des ganzen Landes erstmals treffen - wie ist da die Stimmung?

Die Allermeisten kannten sich nicht. Besonders in Württemberg sind die Gästeführer kaum organisiert. Stuttgart etwa hat als einzige Landeshauptstadt keinen Gästeführerverein. Wir werden dieses Forum künftig alle zwei Jahre in verschiedenen Städten organisieren und uns vor Ort einen Verein als Ausrichter suchen.

Was brachte der Austausch?

Es ging etwa um das Verhältnis der Führer zu den Tourist-Informationen der Städte oder um Erfahrungen mit Gästen. Sehr gut waren die Workshops, zum Beispiel zu Fragen der Haftpflichtversicherung - was ist, wenn ich den Schlüssel zu einem Objekt verliere? - oder zur Scheinselbstständigkeit. Dieser Vorwurf kann Führern schnell drohen, wenn sie überwiegend für einen Auftraggeber arbeiten.

Wie ist das in Heidelberg?

Gästeführer - das ist ein Beruf, keine Hausfrauenarbeit nebenher. Qualifizierung und Zertifizierungen sind wichtig für uns. Der Löwenanteil der vermittelten Touren kommt natürlich von Heidelberg-Marketing, es gibt aber auch Schlossführungen, andere Agenturen, die uns engagieren, oder Kreuzfahrtschiffe als Veranstalter.

Heidelberg, das ist in Baden-Württemberg so die Ecke oben links. Wie wird die Stadt im Land wahrgenommen?

Sie ist ein unglaublicher Magnet. Wir werden auch nicht als typisch badische Stadt wahrgenommen wie etwa Karlsruhe. Man sieht uns einfach als sehr internationale Stadt mit der Universität und dem Schloss.

Was gibt es denn Neues in Ihrem Beruf?

Der Tagestourismus nimmt zu, besonders dort, wo die Flusskreuzfahrtschiffe anlegen. In diesem Zusammenhang wird das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Wir als Verein sehen uns da in der Verantwortung, denn wir sind nicht nur da, um die Stadt zu zeigen.

Was können Sie tun?

Es wird zusammen mit Heidelberg-Marketing und den Verantwortlichen vom Schloss Gespräche mit dem Flusskreuzfahrtenveranstalter Viking geben, ob sich die Tagesausflüge vom Schiff aus entzerren lassen. Vielleicht kann ein Teil der Gäste vormittags erst mal Mannheim oder Speyer besuchen. Wir freuen uns als Gästeführer über jeden Gast. Wir wollen auch nicht, dass es den Gästen erschwert wird, in die Stadt zu kommen. Aber man muss das einfach strukturieren. Die Bergbahn ist jetzt oft am Rande ihrer Kapazität angelangt, obwohl sie die Auslastung perfektioniert hat. Das wird sich noch verschärfen, wenn die Ankünfte der Asiaten in der Form zunehmen, wie es jetzt Tendenz ist ...

Welche Asiaten meinen Sie?

Speziell bei Chinesen gibt es unheimliche Zuwachsraten, weil die Mittelschicht immer mehr Geld hat. Und das Reisen ist eine Prestigefrage für sie. Chinesen kommen auch immer öfter mit Kreuzfahrtschiffen.

Sie bringen aber auch ihre eigenen Führer mit.

Unser Berufsstand ist nicht geschützt. In Deutschland darf jeder überall führen, ausgenommen auf Privatgelände. Und im Speyerer Dom - die bestehen auf ihren eigenen Kirchenführern.

Wohin geht der Trend? Zu Erlebnisführungen?

Es wird immer die traditionellen Stadtführungen geben. Aber wir kommen auch weg vom Herkömmlichen, die Leute wollen bespaßt werden. Das finde ich selbst auch toll. "Living History" etwa wird zunehmend nachgefragt: Nachtwächterführungen, Krimiführungen, kulinarische Führungen. Das kommt besonders bei Firmen gut an: Eine kulinarische Stadtführung am Abend ist für Teilnehmer an Seminaren nicht so anstrengend wie eine normale Stadtführung.

Kann das jeder Gästeführer?

Man muss eine gewisse Veranlagung dazu haben, vielleicht auch Schauspieltalent.

Geht es bei Ihrer Arbeit noch ohne Headset-Anlagen?

Kreuzfahrtschiff-Gruppen nutzen die Headsets, dabei kann man dann auch die Gruppen vergrößern. In Kirchen vor allem ist das sehr gut, wenn Führer verschiedener Gruppen leiser sprechen können. Aber ich finde, die Headsets haben auch Nachteile: Die Gäste hören zwar zu, aber wenden sich dabei ab und konzentrieren sich auf anderes. Das schmälert zwar nicht die Qualität meiner Führung, aber es wirkt seltsam. Solche Anlagen kann im Übrigen auch nur eine Agentur anschaffen, für den einzelnen Gästeführer ist das zu teuer.

Ein Tag in Heidelberg: Bitte, Ihre Empfehlungen.

Ich würde vormittags eine Stadtführung empfehlen, etwa den Altstadtrundgang. Nachmittags sollte man sich dann mit einem Guide das Schloss ansehen. Nach der Schlossführung könnte man das Apothekenmuseum besuchen. Und den Schlossgarten mit Scheffelterrasse. Von dort hat man den schönsten Blick auf die Stadt. In der Mittagspause zwischendurch empfehle ich das "Güldene Schaf", da ist viel Platz, und es gibt gute deutsche Küche. Oder dem, der nur einen Snack oder einen Burger will, das "Joe Molese" in der Steingasse. Was ich jedem nahelegen würde, ist, zum Philosophenweg hochzugehen, nachmittags, denn da ist das beste Licht.

Das ist schon ein großes Programm.

Was super wäre: Ein Sessellift zum Philosophenweg, denn wir haben immer mehr Leute, die schlecht zu Fuß sind. Aber das ist utopisch.

Haben Sie noch einen Geheimtipp? Etwa, wenn man zum zweiten Mal nach Heidelberg kommt?

Eine Fahrt nach Schwetzingen. Oder mit der Weißen Flotte ins Neckartal. Man könnte sich auch die Prinzhorn-Sammlung anschauen, das ist schon was Spezielles. Oder, wem es zusagt, die "Körperwelten". Und dann noch im Café Yilliy eine spanische Schokolade trinken.