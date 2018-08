Heidelberg. (rnz) Für Kinder, die sich fürs Gärtnern interessieren, gibt es bald in Heidelberg ein neues Angebot: die Europa-Minigärtner. Sie besuchen zwei Jahre lang einmal monatlich Gartenbau-Betriebe in ihrer Region und lernen dort die Natur im Garten und den Gärtnerberuf Hand in Hand mit den Profis kennen. Nun startet bald auch eine Minigärtner-Regionalgruppe in Heidelberg.

Bis zu 15 Kinder im Alter von neun bis elf Jahren können daran teilnehmen. Sie werden sich einmal pro Monat treffen, um für zwei Stunden mit Profigärtnern ans Werk zu gehen. Vor Ort betreut und in die Betriebe begleitet wird die Gruppe von Teamleiterin Maria-Lisa Bender von der Bioland-Baumschule Wetzel in Heidelberg. "Ich freue mich sehr darauf, mit den Kindern die Vielfalt im Gartenbau zu erkunden", sagt sie.

Den Abschluss ihres zweijährigen Kurses werden die Heidelberger Minigärtner gemeinsam mit Kindern anderer Regionalgruppen auf der Insel Mainau am Bodensee feiern. Dort wurde die Minigärtner-Initiative 2013 von Bettina Gräfin Bernadotte ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, dass Kinder mit Herz und Hand, unmittelbar und aktiv die Natur im Garten erleben und ein Bewusstsein für Pflanzen, den Garten, den Wert der gärtnerischen Leistung und der hergestellten Produkte entwickeln. Zudem soll das Interesse geweckt werden an einem Berufsweg in den Gartenbau. Voraussichtlich im Frühjahr 2019 wird auch für Bammental und Mauer eine Minigärtner-Gruppe starten.

Für die Heidelberger Minigärtner engagieren sich viele Betriebe und Initiativen vor Ort. Dies sind in Heidelberg neben der Baumschule Wetzel die Stadtgärtnerei, Gemüsebau Schlicksupp, Obstbau Pfisterer, Gemüsebau Mampel und der Garten- und Landschaftsbau-Betrieb Andreas Scherer. Außerdem mit dabei sind die Baumschule Huben in Ladenburg, Baumschule Müller / Müller Lebensraum Garten in Mauer, die Biokräutergärtnerei Staudenrausch in Bammental und der Markushof in Nußloch-Maisbach. Sie alle wollen den Minigärtnern ihren Betrieb und ihr Berufsfeld näher bringen.

Info: Wer bei der Heidelberger Gruppe mitmachen will, kann sich bei Maria-Lisa Bender per E-Mail an maria-lisa.wetzel@web.de anmelden. Die Teilnahme einschließlich Minigärtner-Ausstattung kostet pro Kind 100 Euro. Weitere Informationen gibt es auch unter www.minigaertner.de sowie telefonisch unter 07531/303-286 und 0152/56895776 oder per E-Mail an info@minigaertner.de.