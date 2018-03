Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Auch wenn man es ihren Gesichtern nicht unbedingt ansieht - die "Classic Scouts" zählen längst zu den alten Hasen in der Szene. Im letzten Jahr feierten die Jugendbeauftragten des Musikfestivals "Heidelberger Frühling" ihr zehnjähriges Bestehen. Doch von Müdigkeit keine Spur. Auch 2018 wollen die "Scouts" dem Klassikfestival ihren Stempel aufdrücken.

"Wir möchten unsere Begeisterung für klassische Musik mit anderen jungen Menschen teilen", sagt Annabell Sola. Die 17-Jährige, bereits zum dritten Mal dabei, ist eine von insgesamt 24 Jugendlichen, die in diesem Jahr für die "Classic Scouts" an den Start gehen. Die Gruppe, zusammengesetzt aus Erfahrenen und Neulingen, hat natürlich auch für das diesjährige Festival einiges auf die Beine gestellt: Newcomer-Konzerte für Klassik-Novizen, Interviews mit etablierten Musik-Größen, Workshops gemeinsam mit Musikern des "Frühling" an Schulen und Probenbesuche (etwa beim Orchester der Jungen Deutschen Philharmonie) sowie die ein oder andere Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Den Höhepunkt bildet erneut ein von den "Scouts" eigenständig organisierter und moderierter Konzertabend im Frauenbad (Freitag, 20. April), der diesmal unter dem Motto "Eigenarten" steht. Auch neu: Einige Mitarbeiter des Heidelberger Softwareherstellers SAS - seit vielen Jahren Förderer der Nachwuchsinitiative - gehen mit den "Scouts" auf die Bühne und zeigen, was sie gesangstechnisch so drauf haben. Möglich gemacht wurde das durch die Zusammenarbeit der Jugendlichen mit dem britischen Musiker Paul Smith, der bereits im letzten Jahr beim "Frühling" gastierte. So flogen die "Scouts" im Herbst eigens nach London, um sich Smiths innovative Gesangsmethode "Voces 8" anzueignen. "Eine tolle und wirklich intensive Erfahrung", sagt Vincent Nolden.

Nolden, 16 Jahre alt und Klarinettist, ist erstmals im Orga-Team der "Scouts". Die Lust darauf entstand bei einem Besuch des Festivals im vergangenen Jahr: "Da habe ich gemerkt, dass das total mein Ding ist." So wie überhaupt alles, was irgendwie mit Musik zu tun habe. Es ist das Engagement und die Leidenschaft solcher passionierter Musikliebhaber, die die "Classic Scouts" zu einem besonderen Projekt machen. Das meint auch Thorsten Schmidt, Intendant des "Heidelberger Frühlings": "Wirklich beeindruckend, was die Jugendlichen jedes Jahr wieder auf die Beine stellen." Mittlerweile, so Schmidt, arbeiteten die "Scouts" so eigenständig, dass seine Expertise gar nicht mehr gebraucht werde. "Ein gutes Zeichen", sagt er.

Aber natürlich geht es auch bei den "Classic Scouts" nicht ganz ohne Anleitung. Dafür zuständig ist seit sechs Jahren Benita Kimmel. Sie ist stolz auf die Truppe, die sie in diesem Jahr um sich versammelt hat: "Alle, die diesmal mit dabei sind, sind selbst musikalisch aktiv und haben richtig Lust, etwas anzupacken." Zum Team ihrer "Scouts" zählt auch Max Kirschenlohr, bereits zum zweiten Mal. Ein Engagement, das sich lohnt, wie der 19-jährige Student meint: "Das Zusammenspiel von Musizieren und Organisieren macht hier einfach Spaß." Einen schönen Nebeneffekt, nein, sogar zwei, habe die Tätigkeit für die "Classic Scouts" auch noch, wie Kirschenlohr verrät: "Der kostenlose Besuch aller Konzerte." Und: "Man lernt etwas fürs Leben."