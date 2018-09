Von Birgit Sommer

Heidelberg. Kulturen und Kontinente verbindet der Fotograf Markus Kaesler in seinen Arbeiten "Crossing Cities". Er gehört mit seiner Aufnahme "Frankfurt/Fes" zu den sechs Preisträgern des ersten weltweiten Wettbewerbs für Großformat-Fotografie.

Ausschließlich Analog-Bilder durften ins Rennen gehen; 400 wurden eingereicht und von der Jury aus hochkarätigen Fotografen aus Deutschland, den USA, der Schweiz und China zwei Tage lang bewertet. Bei der Messe "Photokina" in Köln wird der 41-jährige Heidelberger am Donnerstag seinen Preis entgegennehmen.

Als ausgewiesener "Pinhole"-Fotograf arbeitet Kaesler häufig mit der Lochkamera. Die Möglichkeiten dieser einfachsten Art der Fotografie faszinieren ihn immer wieder von Neuem.

In seiner Serie "Crossing Cities" entstanden durch das Drehen des Filmmaterials im Rahmen der Doppelbelichtung Bilder, die keine Richtung mehr haben und von verschiedenen Seiten aus betrachtet werden können. Immer wieder liegt der Fokus auf anderen Details.

Markus Kaesler. Foto: privat

Herr Kaesler, Sie gehören zu den sechs Preisträgern des Wettbewerbs für Großformat-Fotografie. Auf der Lochkamera-Aufnahme kombinieren Sie Frankfurt und das marokkanische Fes. Was hat Sie zum Projekt "Crossing Cities" animiert?

Die Idee ist, Städte mit gleichen Anfangsbuchstaben global zu verbinden und dadurch zu vernetzen. Dabei entstehen auch Arbeiten, die einen politischen Hintergrund haben, etwa das Bild "Frankfurt/Fes" mit dem Thema Europa und Nordafrika, das Kontinente und Kulturkreise verbindet.

Welche Städte gehören noch zur Serie?

Das Bild "Innsbruck/Istanbul" beispielsweise entstand zu der Zeit, als die Türkei ihren Botschafter aus Österreich zurückbeorderte. Ich schaue, dass ich Tagesaktualität in meine Arbeit mit einfließen lasse.

Was faszinierte die Jury daran? Oder speziell am Bild mit den Städten Frankfurt und Fes?

Das kann ich so genau nicht sagen, aber ich finde es gut, dass sich die Jury traut, eine relativ politische Arbeit mit auszuzeichnen. Auch die gegenläufigen Doppelbelichtungen sind schon etwas Besonderes. Zwischen den beiden Belichtungen bei meinem Foto liegt etwa ein halbes Jahr. Beide Orte sind gleichberechtigt am Entstehen des Bildes beteiligt. Da geschieht nichts mit Photoshop; Kamera und Film waren beide an den jeweiligen Orten. Die künstlerischen Fragestellungen werden dabei zum Teil auch sehr philosophisch: Was passiert, wenn Licht von verschiedenen Orten am gleichen Bild wirkt?

Sie waren Heidelberger Theaterfotograf während der Intendanz von Peter Spuhler. Und dann wollten Sie frei sein?

Ich habe auch 2011 in seiner ersten Spielzeit am Landestheater in Karlsruhe noch für Peter Spuhler gearbeitet. Doch ich bin international tätig und Theatertermine kommen kurzfristig. Da kann man nicht verlässlich regelmäßig miteinander arbeiten.

Sie haben in Ihrer Zeit am Heidelberger Theater, glaube ich, das Arbeiten mit der Lochkamera entdeckt. Warum diese alte Technik?

Begonnen hat es schon 2002, als ich die alten Bauwerke in Angkor in Kambodscha fotografierte. Ich wollte damals ein Gleichgewicht zwischen Motiv und Kamera schaffen und zeigen, was man mit minimalster Technik machen kann. Das Schöne daran ist: Mit langen Belichtungszeiten lässt sich auch darstellen, was wir nicht sehen können.

Fotografieren Sie auch digital oder nur analog?

Auf Bühnen, aber etwa auch für das Festival "Enjoy Jazz" fotografiere ich digital.

Ist die Umstellung schwierig?

Es ist eine andere Art zu fotografieren. Ich gestalte die Bilder intuitiv anders und weiß aus Erfahrung, wie ich damit umzugehen habe. Meist habe ich die Bilder schon vorher im Kopf und setze sie dann um. Das hat viel mit Routine zu tun, auch wenn jeder Bühnenfotograf seinen eigenen Blick auf das Geschehen hat.

Ihre Arbeiten werden international ausgestellt. Wo kann man sie denn demnächst betrachten?

Im Herbst sind Fotos aus meiner Serie "fragments" in Minsk und Vilnius zu sehen. Das sind Doppelbelichtungen von Architekturen und Schaufensterpuppen. Die Siegerarbeit auf der Kölner Photokina ist bis Sonntag zu sehen. Dann zeige ich neue Arbeiten auf der "artSchwetzingen" vom 4. bis 6. Oktober im Xylon-Museum. Und ab 19. Oktober sind in der städtischen Galerie Villa Streccius in Landau Unterwasseraufnahmen zu sehen, die ich mit der Camera obscura gemacht habe.

Info: Die Fotos der Finalisten des Wettbewerbs sind unter www.largeformatphotocontest.com zu sehen. Markus Kaesler wird von der Prince House Gallery in Mannheim vertreten.