Heidelberg. (rnz) Jedes Jahr wird in Heidelberg das Mittelmeer gefeiert - mitten im Winter im kleinen aber feinen Karlstorkino. Die 33. Auflage der "Filmtage des Mittelmeeres" - eine Kooperation des Medienforums und des Montpellier-Hauses - startet heute Abend mit der Vorstellung des Films "Wajib - Die Hochzeitseinladung". Die Eröffnungsveranstaltung ist bereits ausverkauft, dafür gibt es noch Karten für alle anderen Vorstellungen bis zum 3. Februar.

