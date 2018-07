Am letzten Schultag, blieb die Neckarwiese fast leer - auch am Abend. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Sie hatten groß aufgefahren: Zum letzten Schultag am Mittwoch machte sich ein Großaufgebot von Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst, Deutschem Roten Kreuz (DRK), der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und auch der Wasserschutzpolizei auf einen Ansturm von Schülern bereit. Doch schon am Nachmittag zogen sie ihre Kräfte ab, denn die Wiese blieb leer.

"Es waren vielleicht 150 Leute da, darunter 30 Schüler", schätzt Polizeipressesprecher Norbert Schätzle. Auch mit Einbruch der Abendstunden sollte sich daran nichts ändern. Schätzle mutmaßt: "Es war einfach zu heiß."

Auch Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson bestätigte am Donnerstag nach einer Besprechung mit den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) den Eindruck der Polizei. "Es war wirklich gar nichts los."

Der KOD habe zudem berichtet, dass auch die Altstadt nicht deutlich voller als gewöhnlich gewesen sei. Und auch auf der Wieblinger Neckarwiese, die sich ja zu einer Art "zweiten Neckarwiese" entwickle, sei es ruhig geblieben. Auch Erichson mutmaßte: "Das Wetter war wohl zu gut."

Doch der Bürgermeister erkennt auch einen Trend: Die Schüler feierten offenbar weniger den letzten Schultag als vielmehr bestandene Prüfungen - etwa nach dem Abitur oder den Realschulabschlussprüfungen. Schließlich sei die Neckarwiese zu diesen Anlässen auch in diesem Jahr gut gefüllt gewesen.

Und trotzdem: "Wir waren sehr überrascht." Für die kommenden Jahre habe der wegbleibende Ansturm laut Erichson allerdings keine Konsequenzen. "Wir werden es weiter beobachten, aber sicherlich immer für alle Fälle bereit sein."

Wo also waren die ganzen Schüler? Felix Grädler, Geschäftsführer der Halle 02, kennt die Antwort. Denn das Veranstaltungshaus in der Bahnstadt veranstaltete am Mittwoch ab 17 Uhr eine "School’s out"-Party". Und: "Es war restlos ausverkauft", berichtet Grädler.