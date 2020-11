Von Steffen Blatt

Heidelberg. Es war eine weitere traurige Folge aus der Serie "Heidelberger Clubsterben": Ende Juli 2017 wurde bekannt, dass die "Nachtschicht" auf dem Landfried-Gelände zum Jahresende schließt, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Neuer Mieter wurde die Tanzschule Nuzinger, die dort ein Gastro-Konzept verwirklichen wollte. Die Pläne waren fertig, die Eröffnung für Sommer 2018 geplant. Passiert ist seitdem allerdings – nichts. Warum? Das fragte die RNZ jetzt Nuzinger-Geschäftsführer Ingo Schneckenberger.

"Das Projekt liegt auf Eis", erklärt er. Es seien noch "Fragen" zwischen der Tanzschule und dem Vermieter, der P. J. Landfried Immobilien, zu klären. Worum es dabei genau geht, möchte Schneckenberger nicht sagen. Allerdings habe es in den vergangenen Jahren viele Gespräche zwischen den Parteien gegeben. Offenbar haben die bisher nicht zum gewünschten Ziel geführt. Denn seit die "Nachtschicht" Ende 2017 ausgezogen ist, liegt die Immobilie, in der zuvor über 20 Jahre lang gefeiert wurde, im Tiefschlaf.

Das geplante Konzept wolle man weiter umsetzen, sagt Schneckenberger. Aber zuerst müsse eine Übereinkunft gefunden werden. Nuzinger hat Großes vor in der ehemaligen Diskothek: Restaurant, Bar, Veranstaltungsraum, Zigarrenlounge, alles im Stil der 1920er Jahre. Das Konzept hat sich seit 2017 nicht verändert, nur der Name: "Flappers" soll die Location nun heißen. So wurden in den 1920er Jahren in den USA feierfreudige junge Frauen genannt, die selbstbewusst auftraten und sich über bestehende Konventionen hinwegsetzten.

Doch selbst wenn es in absehbarer Zeit eine Einigung mit P. J. Landfried Immobilien gibt: An einen Umbau oder eine Eröffnung des "Flappers" ist in Pandemie-Zeiten nicht zu denken. Denn erst einmal muss die Tanzschule möglichst unbeschadet durch den "Lockdown light" kommen. Der hat Nuzinger ähnlich hart getroffen wie andere Einrichtungen aus der Kultur- und Veranstaltungsbranche. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr war auch bei Nuzinger der Tanzkursbetrieb wieder angelaufen – mit Hygienekonzept, reduzierten Teilnehmerzahlen und halbiertem Umsatz.

Jetzt ist wieder geschlossen, fast alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Einige Mini-Jobber mussten entlassen werden, andere Mitarbeiter konnten nach ihrer Ausbildung nicht übernommen werden. "Das Wichtigste ist aber, dass alle gesund sind, den Rest kriegen wir hin", sagt Schneckenberger. Mit den staatlichen Hilfen komme die Tanzschule bisher gut durch die Krise. Allerdings glaubt der Geschäftsführer nicht, dass Nuzinger dieses Jahr noch Kurse anbieten wird: "Der Lockdown wird bestimmt noch bis in den Dezember laufen – und selbst wenn es dann Lockerungen gibt, brauche ich dann auch nicht mehr aufzumachen."