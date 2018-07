Von Marion Gottlob

Heidelberg. Mit ihrem Alter hat Ilse Tödt überhaupt kein Problem. Schon gleich, als sie sich mit der RNZ traf, erklärte sie lächelnd: "Ich bin vor 88 Jahren und zwei Tagen geboren." Sie hat aber auch kein Problem damit, dass das gemeinsame Lebenswerk von ihr und ihrem verstorbenen Ehemann, dem Heidelberger Theologen Heinz Eduard Tödt, vor allem mit diesem in Verbindung gebracht wird. "Ich bin froh, dass ich mitarbeiten durfte - und einverstanden, dass heutzutage kaum irgendwer - außer den Beteiligten - mich mit dieser Aufgabe in Verbindung bringt." Dabei ist bei dieser Arbeit nicht weniger als eine Bonhoeffer-Gesamtausgabe in 17 Bänden entstanden, die sie nach dem Tod ihres Mannes alleine zu Ende geführt hat.

Tödt wurde 1930 in Hannover geboren. Ihr Vater, Adolf Loges, war Tischler und Ingenieur, ihre Mutter eine Postbeamtin, die damals noch Telefonverbindungen stöpselte. In der Grundschule besuchte Ilse eine Klasse mit 60 Kindern. Ein Lehrer setzte sie neben das Mädchen Gisela. "Sie ist seither meine beste Freundin."

Davon abgesehen war ihre Kindheit alles andere als leicht: Ab dem zehnten Lebensjahr wurde die Hitlerjugend zur Pflicht, aber die junge Ilse wehrte sich zumindest im Kleinen: "Ich fasste den Entschluss, das Kommandieren nicht mitzumachen." Ab 1942 begannen die Luftangriffe. Tödt und ihr Vater hoben mit Spitzhacke und Schaufel im Garten ein Erdloch aus, ein Nachbar steuerte Eisenbahnschwellen bei. Dort fand die Loges-Familie Zuflucht. Später ging es in einen Beton-Bunker. "Ich stand an der Wand, das Kondenswasser triefte herunter, und ich lernte englische Grammatik." Nach dem Krieg beschlagnahmten zuerst die Amerikaner, dann die Briten das Haus der Familie. "Wir kamen in einer Dachwohnung mit nassen Wänden unter."

Ilse Tödt schaffte es 1949 trotzdem zum Abitur an einer Handelsschule. Im Anschluss absolvierte sie Prüfungen bei der Industrie- und Handelskammer, die sie zur Sekretärin qualifizierten. In zwei Semestern studierte sie an der Technischen Hochschule Hannover Experimental-Physik und Geografie. Eine Haushaltsausbildung in der Schweiz schloss sich daran an. "Ich durfte erstmals nach dem Krieg Deutschland verlassen und ein heiles Land besuchen - ein Kulturschock. Es war großartig." Und es machte offenbar Lust auf mehr: Anschließend weilte sie ein halbes Jahr bei einer Familie mit deutschen Wurzeln in der Nähe von New York.

Ab 1951 setzte Tödt ihr Studium der Geografie in Göttingen fort, Germanistik und Völkerkunde kamen ebenfalls hinzu. "Der Umgang mit dem Wort schien mir bedeutsam." Für ihr Hauptfach Völkerkunde untersuchte sie Berichte der Herrnhuter Missionare über Indianerstämme im Nordamerika des 18. Jahrhunderts. Nach je einem Semester in Hamburg und Frankfurt arbeitete sie ein Jahr als Forschungsassistentin an der Ohio State University in Columbus bei dem deutsch-jüdischen Professor August Mahr. Wieder in Deutschland schrieb sie ihre Dissertation über die Irokesen und Delawaren im Spiegel der Herrnhuter Mission.

1954 begegnete die Studentin Ilse dem Spätheimkehrer-Studenten Heinz Eduard Tödt. Es war Liebe auf den ersten Blick, wie sie selbst sagt: "Als ich ihn das erste Mal sah, war mir klar, dass ich mit diesem Mann verheiratet sein werde." Beide bestanden am gleichen Tag, am 22. Februar 1957, ihre Promotion - sie in Göttingen, er in Heidelberg. Am 25. Mai traute sein Vater das Paar.

Über eine Station in Villigst an der Ruhr kamen die beiden nach Heidelberg, wo Heinz Eduard Tödt an die Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft berufen worden war. Zusätzlich hatte er ab 1963 den Lehrstuhl für Sozialethik und Systemische Theologie der Universität inne. Das Paar wohnte in einer Villa im Schlosswolfsbrunnenweg. "Es waren die früheren Dienstbotenzimmer und ein Billard- und Tanzsaal - ein Abenteuer", sagt Tödt.

Regelmäßig berichtete Ilse Tödt ihren Eltern und Verwandten über die Ereignisse im Heidelberg der 68er Jahre. "Ich wurde zur Familien-Reporterin." Ihr Vater bewahrte die Tagebuch-Briefe auf. Sie wurden 2013 unter dem Titel "Provokation und Sanftmut" veröffentlicht. Tödt kam 1975 bei der Lektüre der Bonhoeffer-Biografie von Eberhard Bethge auf die Idee, dass der 70. Geburtstag des großen Theologen Dietrich Bonhoeffer gefeiert werden müsste. Ihr Mann schlug vor, dies in Genf, am Sitz des Ökumenischen Rates der Kirchen, zu tun. "Der Vorschlag wurde aufgenommen, und 1976 wurde eine große Festwoche gefeiert."

Darauf aufbauend begann 1980 die Arbeit des Ehepaars an der großen Bonhoeffer-Ausgabe. Ilse Tödt wurde zunächst Herausgeberin des vierten Bandes und las Mitschriften von Vorlesungen. Für den sechsten Band entzifferte sie nicht nur Manuskripte von Bonhoeffer, sondern auch mehr als 100 Zettel des Theologen. Sie wurde Spezialistin für seine Handschrift, die er selbst als "kaum leserlich" bezeichnete. Anhand der Analyse des Papiers gelang es ihr, die Zettel und Manuskripte in eine chronologische Reihenfolge zu bringen.

Diese Arbeit war für Ilse Tödt nicht nur eine anspruchsvolle Herausforderung, sondern ein willkommener Ausgleich: Denn ab 1973 brauchte ihre Mutter immer öfter Hilfe und Pflege. So pendelte sie im Vier-Wochen-Rhythmus zwischen Heidelberg und Hannover - bis ins Jahr 1986: "Kurz vor Weihnachten starb sie unter meinen Händen."

Parallel erkrankte ihr Mann an Krebs. Ilse brachte die fertige Druckvorlage für den sechsten Band der Bonhoeffer-Werke "Ethik" in die Medizinische Hochschule Hannover, wo Heinz Eduard Tödt ein letztes Mal operiert worden war. "Er war sich seines hoffnungslosen Zustandes bewusst und freute sich an der Vollendung der Arbeit an diesem Band." 1991 starb er.

Für Ilse Tödt bedeutete das aber keinesfalls das Ende ihrer Arbeit. Sie vollendete nicht nur das gemeinsam begonnene Werk, sie nahm auch an vielen internationalen Tagungen teil, bereiste viele Länder - und ist auch jetzt noch nicht müde. Gerade beschäftigt sie sich mit den Predigten von Gerhard Vibrans aus den Jahren um 1939. Er hatte die Manuskripte für seine Frau bereitgelegt, doch starb 1942 an der Front. "Die Verkündigungstexte sind so gut, dass ich sie gern veröffentlichen lassen möchte", schwärmt Ilse Tödt.