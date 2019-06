Von Klaus Welzel

Heidelberg. Wie schreitet eigentlich die Aufklärung in Sachen Brustkrebs-Bluttest voran? Das fragen sich die Beschäftigten am Uniklinikum - und natürlich auch an der Universität, zu der die Medizinische Fakultät gehört.

Dort wiederum staunten nicht wenige Mitarbeiter, als kürzlich eine Mail die Runde machte, man möge doch bitte die "Praxis guten wissenschaftlichen Arbeitens" stets beachten. Doch die Geschehnisse rund um den Bluttest zur Brustkrebserkennung sorgen für noch mehr Emsigkeit. Ein Überblick:

> Die Senatskommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis wurde von Rektor Bernhard Eitel mit der "Prüfung aller akademischen Aspekte in Zusammenhang mit dem Bluttest zur Brustkrebsdiagnostik" beauftragt. Erste Ergebnis werden bis Ende Juni erwartet.

> Das Marsilius-Kolleg ist eine Art Kaderschmiede der Universität. Dort soll eine Kommission Leitlinien für künftige Ausgründungen erarbeiten. Um eine Ausgründung handelte es sich auch bei der Firma Heiscreen, die den Bluttest eigentlich vermarkten sollte. Der künftige "Codex für Transfers" soll sich aber nicht nur auf den technologischen Bereich an sich beziehen, sondern vor allem auf die Kommunikation dieser Transfers (bei Heiscreen waren das das "Bild"-Interview und die 80.000 Euro teure PR-Kampagne) sowie die Bereiche Beratung und Anwendung. Diese Marsilius-Kommission hat bisher noch nicht getagt, will aber in Bälde starten.

> Die Kleiner-Kommission ist eigentlich die sogenannte Unabhängige Kommission, die der Aufsichtsrat des Klinikums Anfang April einsetze. Der Vorsitz des Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Matthias Kleiner, wurde auf Wunsch des Aufsichtsrates um die ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, Christine Hohmann-Dennhardt erweitert. Ein Zwischenbericht soll am 17. Juli vorgelegt werden. Wie Hohmann-Dennhardt gegenüber der RNZ sagte, fließen hier nicht nur die Ergebnisse der Innenrevision und die der Senatskommission ein. Darüber hinaus seien bereits "Interviews mit einigen Beteiligten" geführt worden. Die Kommission soll die Aspekte mögliches Fehlerverhalten der Beteiligten klären, sich einen Überblick über die Organisation samt der Zuständigkeiten verschaffen und - falls nötig - strukturelle Veränderungen vorschlagen.

> Kritik an der Unabhängigen Kommission: Immer wieder ist zu hören, alles dauere zu lange. Dem hält Hohmann-Dennhardt entgegen, man arbeite eben gründlich. Außerdem warnt sie vor falschen Erwartungen: "Wir haben niemanden schuldig zu sprechen." Das Augenmerk liege vielmehr auf den Strukturen.

> Zusammensetzung der siebenköpfigen Kommission: Mitglied ist unter anderem Leena Bruckner-Tudermann, Direktorin der Uni-Hautklinik in Freiburg. Eine Expertin in Sachen wissenschaftlicher Forschung - aber auch eine alte Bekannte der Heidelberger Leitenden Ärztlichen Direktorin, Annette Grüters-Kieslich, die in den Bluttest-Skandal verstrickt ist. Beide Frauen gehören der Ständigen Senatskommission für Grundsatzfragen in der Klinischen Forschung an, sind Mitglieder der Leopoldina und reisten bereits 2010 mit der damaligen Bundesforschungsministerin Annette Schavan nach Washington. Besitzt Bruckner-Tudermann da noch die nötige Distanz?

> Wer sortiert vor? Alle Unterlagen werden von der Mannheimer Anwaltskanzlei Schilling, Zutt & Anschütz gesichtet. Die verfasste bereits die Festschrift für den früheren Unirektor Peter Hommelhoff. Den jetzigen Auftrag erhielt sie, obwohl sie nach RNZ-Informationen nicht das günstigste Angebot abgab.