Von Karla Sommer

Heidelberg. Wenn man es gefunden hat, ist das "Kirchheimer Loch" ein kleines Paradies - mitten im Grünen mit Blick auf die Rohrbacher "Berge". Gut entfernt vom lärmenden Verkehr hat sich im Südosten von Kirchheim der Kleingärtnerverein Heidelberg-Stadt eine Oase der Ruhe geschaffen und eine Gaststätte aufgebaut, die auch jetzt im Spätsommer mit ihrem Außenbereich punkten kann - wenn das Wetter mitspielt. Aber da gibt es ja noch die überdachte Terrasse und den geräumigen Innenbereich in den Schrebergartenweg 1, den man von Kirchheim aus bequem mit dem Fahrrad über die Hardtstraße und mit dem Auto über die Schwetzinger Straße erreicht. In Höhe der Unterführung, schräg gegenüber vom Media Markt, geht es in eine schmale Stichstraße, von der man gleich rechts abbiegt. Der Weg ist ausgeschildert.

Zufällig vorbei kommt hier keiner, und so ist man auch im "Kirchheimer Loch" unter sich. Was vielleicht die Stammgäste freut, die Wirtin eher nicht, denn die Kapazität ihrer Küche ist durchaus erweiterbar. Doch in den sechs Jahren, die sie die Gastwirtschaft betreibt, hat sich nach und nach durch Mund-zu-Mund-Propaganda ihre Gästeschar erweitert. Und die, die neu kommen, sind angenehm überrascht über die schöne Lage.

Die Atmosphäre: Umgeben von Gärten, in denen es grünt und blüht, ist es im "Kirchheimer Loch" fast andächtig still, was sich auch auf die Gäste überträgt, die die Atmosphäre bei entspannendem Wassergeplätscher genießen. Ein kleiner Biergarten, viele Blumen, ein Teich und zwei Springbrunnen laden zum erholsamen Verweilen ein. Und wenn dann noch die Wirtin und gelernte Köchin, Nicole Matthiesen, ihre selbst gekochten und überwiegend griechischen Speisen von ihrem Sohn Theo servieren lässt, fühlt man sich wie im Urlaub.

Die Sitzplätze: Der Biergarten, zu dem man von der Gaststätte aus etwas hinuntergeht, verfügt über 40 Plätze. Eine schöne Aussicht hat man auch von der Terrasse, die 32 Sitzplätze hat. Im Inneren gibt es neben dem Gastraum einen abtrennbaren Veranstaltungsbereich.

Die Spezialitäten: Die umfangreiche Karte lässt für Griechenlandfans kaum Wünsche offen. Schon die kalten und warmen Vorspeisen erinnern einen an den Urlaub auf Kos oder Santorin. Dolmadakia, Schafskäse in Olivenöl getaucht oder gegrillt, Garnelen oder Riesenbohnen, alles gekrönt von Knoblauchbrot und Zaziki sind schon allein Sattmacher. Doch nicht zuviel des Guten bestellen, denn da warten noch die unterschiedlichsten Spieße vom Lavasteingrill oder Gyros, die Rumpsteaks sowie die Lammkoteletts, mit Knoblauchbutter oder frischem Knoblauch garniert, auf diejenigen, die darauf noch Appetit haben. Und wer nur eine kleine Portion zum griechischen Wein genießen will, für den ist mit einem Herren- oder Damenteller für 7,50 Euro auch gesorgt - übrigens auch für die Kinder, die für 5 Euro zwischen Hacksteak und Schnitzel wählen können. Falls die auf Fleisch verzichten wollen, gibt es auch Salate und natürlich Pommes.

Die Getränkepreise: Das Mineralwasser (0,3 l) bekommt man für 1,80 Euro und die Cola bei gleicher Glasgröße für 2,40 Euro. Das Bier vom Fass (0,33 l) kostet 2,60 Euro, während man für den halben Liter Weizenbier 3,40 Euro zahlt. Die Weine (weiß, rosé und rot), die überwiegend aus Griechenland stammen, bewegen sich zwischen 2,90 und 3,50 Euro für ein 0,2 l-Glas. Man bekommt sie aber auch als halben Liter. Da bewegt sich der Preis im Bereich von 5,80 bis 6,20 Euro, abgesehen von dem Likörwein Mavrodaphne, der 8,80 Euro kostet.

Die Geschichte: Eine der größten, wenn nicht sogar die größte der Heidelberger Kleingartenanlagen befindet sich im "Kirchheimer Loch". Der Name kommt daher, dass hier einmal Kies abgebaut wurde. Danach nutzte man das entstandene Loch durch eine Umleitung des Rohrbachs als Badeparadies. Doch das Wasser versickerte, sodass man den Rohrbach wieder umleitete und die Grube aufschüttete. In den Jahren des Zweiten Weltkriegs stieg der Bedarf nach Lebensmitteln und damit einhergehend nach Nutzgärten. Und so fand man hier den idealen Standort dafür. Der Kleingärtnerverein Heidelberg Stadt wurde 1942 gegründet. Die Größe der Gartenanlage war damals fast schon so groß wie in heutiger Zeit. Jedoch waren einige Grundstücke in privater Hand und wurden erst später von der Stadt gekauft oder gepachtet. Die neu erschlossenen Gartenparzellen wurden in den Kleingärtnerverein integriert. Insgesamt hat der Verein 401 Gartenparzellen und verfügt damit über eine stattliche Grünfläche und eben über seine Vereinsgaststätte.

Öffnungszeiten: Bis Ende September ist das "Kirchheimer Loch" Montag bis Samstag von 16 bis 22 Uhr geöffnet, danach ab 17 Uhr. Am Sonntag wird die Gaststätte schon um 10.30 Uhr aufgeschlossen. www.kirchheimerloch.de

