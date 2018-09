Von Karla Sommer

Heidelberg. Kaum sind um 11.30 Uhr die Stühle und Tische gerichtet und die letzten Handgriffe vom Personal getan, strömen schon die ersten Gäste in den Biergarten des Bierhelder Hofs. Einige haben ihre Wanderstöcke dabei, andere das Auto. Doch erst einmal wird gemeinsam verschnauft an der frischen Luft und bei einem angenehmen Lüftchen, das hoch über Heidelbergs Stadtteil Rohrbach weht.

Die Gutsschänke und ihre Umgebung sind für viele Heidelberger, aber auch die Menschen aus dem weiteren Umland - sogar Touristen "verirren" sich hierher - ein attraktiver Anziehungspunkt: Hier auf dem alten Hof hat man das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben.

Die Atmosphäre: Der Gutshof strahlt Gemütlichkeit und Historie aus, die großen alten Bäume geben Schatten, die Streuobstwiesen duften, und friedlich grasen um einen herum die Angus-Rinder, die der ganze Stolz von Peter Schumann sind. Dessen Familie betreibt seit 1962 den landwirtschaftlichen Betrieb, den Gasthof und den Hofladen. Sie hat sich mit Erfolg bemüht, keine weitgreifenden Veränderungen an dem idyllischen Anwesen vorzunehmen.

Die Sitzplätze: Der Biergarten verfügt über 200 Plätze. Trotzdem sind oft fast alle belegt, wenn an den heißen Tagen viele aus der Stadt fliehen. Besonders am frühen Abend herrscht reger Betrieb.

Die Spezialitäten: Auf die Besonderheiten angesprochen, empfiehlt der passionierte Jäger Schumacher natürlich sein selbst erlegtes Wild. So gibt es regelmäßig Wildschweinbraten, Wildragout und manchmal auch Rehbraten. Und natürlich sind es seine Angusrinder, die viele Feinschmecker anziehen. Der Mastochsenbraten mit Meerrettich, die Bratwurst aber auch die deftigen Kleinigkeiten wie der Schwartenmagen sind der Renner. Aber auch die handgemachten Maultaschen erfreuen sich großer Beliebtheit. Und der ständig wechselnde Mittagstisch hat ebenso seine Fangemeinde, denn für 7,50 Euro, entweder mit Suppe oder Nachtisch, lässt so mancher seine eigene Küche kalt.

Die Getränkepreise: Ein großes Wasser (0,75 Liter) kostet 5,70 Euro, ein Bier (0,4 Liter) 3 Euro, beziehungsweise 3,60 Euro. Das Weizenbier geht für 3,80 Euro über die Theke. Die Weißweine (0,25 Liter) aus Baden, Württemberg und der Pfalz, schwanken zwischen 3,80 Euro und 4,20 Euro. Die regionalen Rotweine kosten das Viertele 3,80 Euro. Die französischen und argentinischen Weine können bis zu 7 Euro kosten. Den hausgemachten Obstler gibt es dagegen schon für 2,20 Euro.

Die Geschichte: Bereits im Jahre 1442 wird das Gehöft unter dem Namen "ze Berheldn" als Besitz des Heidelberger Heiligenstifts erwähnt. Später kam der Hof in Privatbesitz, wurde 1737 von der Stadt erworben, ging 1770 an Herzog Karl August, 1803 an Markgräfin Amalie und gelangte 1824 in den Besitz von Rohrbacher Bürgern. 1917 wurde er schließlich wieder von der Stadt gekauft. Nach einem Brand im 19. Jahrhundert baute man die Gebäude wieder auf. Die heutige Bezeichnung hat nichts mit dem beliebten Gerstensaft zu tun, sondern steht für eine "Beerenhalde", die sich einst an dieser Gaststätte befand. Der von der Stadt gepachtete Familienbetrieb ist dann zu einer namhaften Gutsschänke herangewachsen, die ihren urigen Charakter nicht verloren hat.

Die Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr (warme Küche bis 21 Uhr). Wenn ab 22 Uhr Schluss ist, wollen einige noch nicht nach Hause. Dann, so Peter Schumacher, heißt es schon mal: "Der Letzte macht das Licht aus." Und: "Es funktioniert", lacht der Wirt.

