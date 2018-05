Von Reinhard Karls Besteigung des Mount Everest 1978 gibt es keine Fotos. Dieses Bild zeigt Karl (rechts) 1982 auf dem Gipfel des Fitz Roy in Patagonien. Neben ihm steht ein Schweizer, den er am Berg kennengelernt hatte. Kurz darauf starb Karl am Cho Oyo in einer Eislawine. Fotos: privat

Von Rolf Kienle

Heidelberg. Er war ganz oben. 8848 Meter. Höher hinaus geht es nicht mehr. Reinhard Karl begann gleich mit dem höchsten Gipfel der Erde: Vor 40 Jahren stand der Heidelberger als erster deutscher Bergsteiger auf dem Mount Everest. Er galt zu dieser Zeit zwar bereits als einer der besten Kletterer und Bergsteiger seiner Generation, aber Himalaya-Erfahrung hatte er nicht.

Einer breiten Öffentlichkeit war Karl damals ohnehin nicht bekannt. Das änderte sich, als er am 11. Mai 1978 Geschichte schrieb. Der Südtiroler Reinhold Messner hatte den Heidelberger eingeladen, ihn auf einer ungewöhnlichen Expedition zu begleiten. Messner startete seine Serie, alle 14 Achttausender ohne die Hilfe von Flaschensauerstoff zu besteigen. Und sie schafften es - Messner ohne, Karl mit. Aus heutiger Sicht dauerte es seinerzeit unendlich lange, bis die Nachricht von Reinhard Karls Erfolgs in seiner Heimat ankam: Gut zwei Wochen danach erst meldete der Deutsche Alpenverein, dass mit Reinhold Messner auch ein Deutscher namens Reinhard Karl den Gipfel geschafft habe.

Vier Jahre später kam der Heidelberger am Cho Oyu im Himalaya in einer Eislawine ums Leben. Er wurde nur 35 Jahre alt. In den letzten Jahren seines Lebens war er auf extrem schwierigen Bergen unterwegs. Für viele Bergsteiger ist der Name Reinhard Karl bis heute mit dem Mount Everest verbunden. Außerdem schrieb er mit "Erlebnis Berg - Zeit zum Atmen" eines der spannendsten Bergsteigerbücher, das bald zum Kultbuch avancierte.

Messner sagt einmal über Karls Buch: "Es enthält mit die besten Passagen, die in diesem Jahrhundert über das Bergsteigen geschrieben wurden." Das lag unter anderem an der kritischen Sprache, die mit der bis dahin gängigen kämpferisch gehaltenen Bergsteigerliteratur und den fragwürdigen Klischees komplett brach. Und an den spektakulären Fotos, die Karl von seinen Reisen mitgebracht hatte.

Mit dem Mount Everest änderte sich vieles im Leben des jungen Bergsteigers. Zunächst hatte er vor, das Kapitel Himalaya gleich wieder zu schließen und den Alpengipfeln und der Kletterei in der Pfalz treu zu bleiben. Karl war ehrgeizig und erweiterte in den Alpen sehr früh die bekannten Schwierigkeitsgrade, aber er war keiner, der mediale Anerkennung suchte. Die Verlockung der Achttausender war aber schließlich zu groß. Ein Jahr nach dem Mount Everest bestieg er den Gasherbrum II, versuchte sich am K 2 und am Nanga Parbat und schaffte den schweren Fitz Roy in Patagonien.

Es war vor allem seine Begeisterungsfähigkeit, die ihn in die Berge brachte und die Menschen in seiner Umgebung beeinflusste. Seine Schwester Ilona Karl-Junker erinnert sich daran, wie jene Begeisterung auch auf sie übersprang und sie bis heute beeindruckt. "Es hat auch mein Leben bis heute wesentlich mitgeprägt", sagt sie. Und wenn seine Witwe Eva Altmeier auch mehr als 30 Jahre später noch Vorträge über die Reisen von Reinhard Karl hielt, konnte sie davon ausgehen, dass sie jeweils vor vollen Sälen sprach.

Reinhold Messner urteilte einmal in einem seiner Vorträge in Heidelberg, dass der Königstuhl wohl wichtiger war für den deutschen Alpinismus als viele andere Alpengipfel, weil Reinhard Karl hier für seine Expeditionen trainierte. Von der Gaisbergstraße in der Weststadt, wo er wohnte, lief er über den Gaisberg hinauf auf den Königstuhl, dann hinüber zum Heiligenberg und wieder zurück. Reinhard Karl wäre dieses Jahr 72 Jahre alt geworden.