Mit einem fast 40 Jahre alten BMW durch Europa: Ronald Donner (l.) und Andre Krabbenhöft wagen das Abenteuer. 5000 Kilometer müssen sie in zwölf Tagen zurücklegen - ohne GPS oder Navigationsgerät. Foto: Friederike Hentschel

Von Lea Dortschy

In zwölf Tagen zehn europäische Länder durchqueren und dabei 5000 Kilometer zurücklegen? Ein ehrgeiziges Ziel. Doch Andre Krabbenhöft und Ronald Donner sind wild entschlossen - und wagen das Abenteuer mit einem fast vier Jahrzehnte alten Auto.

Vom 9. bis zum 21. September nehmen sie als Team "Edelstahltopfset" an der "European 5000 Adventure Rallye" teil. Auf dem Weg von München nach Amsterdam fahren sie über 3000 Meter hohe Pässe, entlang der Côte d’Azur, durch die engen Gassen Monacos, die spanische Wüste und entlang der Atlantikküste. Insgesamt 60 internationale Teams starten zusammen im Münchener Augustiner-Schützengarten.

Bei der Rallye geht es aber nicht nur um alte Autos. Denn dahinter steckt eine von den Veranstaltern organisierte Spendenaktion. Die Teams müssen bis zum Start 500 Euro sammeln. 50 Prozent der Spendensumme soll an von den Veranstaltern ausgewählte Projekte gehen. Die andere Hälfte möchten Krabbenhöft und Donner an das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung spenden. "Wir wissen über die zwölftägige Tour nur die grobe Richtung, also Start und Ziel, erst das Roadbook sagt uns, wohin wir fahren müssen", erklärt der Heidelberger Krabbenhöft. Das "Roadbook" wird zum Tourstart verteilt, es enthält Aufgaben und wird während der Fahrt genauere Anhaltspunkte verraten. Für die Freunde macht genau das den Reiz aus: zwölf Tage lang jeden Tag ins Ungewisse starten, ohne die genaue Route im voraus geplant zu haben.

Krabbenhöft und Donner haben sich die Aufgaben aus dem Roadbooks der vergangenen Jahre angesehen - und sie rätseln schon jetzt, was sie erwarten könnte. Vielleicht müssen sie regionale Spezialitäten kaufen, Einwohner befragen oder Gegenstände tauschen. "Auf jeden Fall werden wir kleine Orte abseits der gängigen Tourismusziele und somit Land und Leute besser kennenlernen", freut sich Donner. "Dass wir Karten lesen müssen, anstatt das Navi einzuschalten, macht die Reise zu einer besonderen Herausforderung", bemerkt Krabbenhöft. Weder GPS noch Navi sind erlaubt - stattdessen muss auf altbewährte Hilfsmittel wie Landkarten oder den Kompass zurückgegriffen werden.

Ebenso altmodisch wie die Orientierungshilfen hat das Auto zu sein - ihr olivgrüner BMW 633 CSI ist 39 Jahre alt. Eine Klimaanlage oder Sitzheizung hat er nicht. Das Team hat das Auto nicht nur technisch auf Vordermann gebracht. Sie haben den Oldtimer sogar eigens für die Tour gekauft. "Über das Frühjahr hinweg haben wir ein halbes Jahr an dem Auto geschraubt, geölt - es einfach rundum ausgebessert", so Donner. Jetzt können die Zwei trotz der alten Polstersitze und des engen Innenraumes doch auf eine luxuriöse Ausstattung blicken: Denn der Heidelberger Kaffeeröster Florian Steiner sponserte eine Reisekaffeemaschine, mit der auch während der Fahrt Kaffee gebrüht werden kann. Und auch optisch hat das Team den Wagen für die Tour hergerichtet: Auf großen Stickern an Türen und Heckklappe steht "European 5000 Adventure Rallye", die Namen der beiden Fahrer stehen auf der Fensterschreibe.

"Die brenzligsten Strecken werden weder die schneebedeckten Pässe in den Bergen noch die staubigen Wüstenpisten in Spanien werden. Viel mehr Sorgen bereitet uns der Weg von Heidelberg nach München, das wird der erste Langstreckentest", lacht Krabbenhöft. Bisher hat das Auto nur Kurzstrecken innerhalb der Stadt zurückgelegt. Doch da das Auto gerade erst zum letzten Check in der Werkstatt war, dürfte nichts schiefgehen.

Info: Das Team sucht noch Sponsoren. Informationen gibt es im Internet unter www.european.superlative-adventu re.com.