Von Steffen Blatt

Lucas Barcena weiß nicht mehr genau, wo er das Lied "Searching for the way" geschrieben hat. Es war vor etwa anderthalb Jahren, als er die Musik und den Text zu Papier brachte, die davon erzählen, dass jeder irgendwie unterwegs ist und sein Glück sucht - egal, ob er in Deutschland geboren ist oder aus einem anderen Land flüchten muss. Daraus ist nicht nur einfach ein Song seiner Band "Nordakas" geworden, sondern ein viel größeres Projekt, für das sich viele Menschen für wenig bis kein Geld engagiert haben und für das Barcena einige Hindernisse überwinden musste.

Zusammen mit seiner Gesangslehrerin Jutta Glaser kam Barcena auf die Idee, für die Aufnahme des Stücks Flüchtlinge einzuladen. Für die Nordakas ist das nichts Neues, sie haben schon häufiger Projekte mit Menschen gestemmt, die ihr Heimatland verlassen mussten - und in der Band selbst sind sechs verschiedene Nationen vertreten. Glaser wiederum hat mit "Mayada" eine Combo mit Asylsuchenden zusammengestellt. Beste Kontakte hatten sie also, und schnell waren sieben Sänger aus sechs Ländern gefunden. Man traf sich vor etwa einem Jahr in Leimen zu einer Probe und arrangierte Barcenas Song so, dass am Ende alle einen Part in ihrer Sprache singen konnten.

Anschließend sprach er mit dem Musiklabel, bei dem das erste Nordakas-Album erschienen ist, und dort gab es grünes Licht für das Projekt. An einem Tag wurde "Searching for the way" in einem Studio in Karlsruhe aufgenommen. Doch Barcena wusste: Das ist noch nicht alles. Ein Video musste her. Hier kamen ihm gute Kontakte, engagierte Menschen und auch etwas Glück zu Hilfe: Der Bruder seines besten Freundes, der in Barcelona Regie studiert, kam nach Heidelberg, schrieb mit Barcena ein Script und erstellte eine Präsentation, um Sponsoren für das Projekt zu gewinnen. Im Interkulturellen Zentrum spielten die Nordakas ein Benefizkonzert, um Geld zu sammeln.

Doch so richtig viel kam nicht zusammen - jedenfalls nicht genug, um Barcenas Ideen umzusetzen. "Ich war drauf und dran, aufzugeben", erzählt der 27-Jährige. Dann gab ihm jemand den Tipp, doch mal bei Heidelberg Marketing vorzusprechen. Er präsentierte Geschäftsführer Mathias Schiemer sein Konzept, und der gab Barcena das Geld, um das Video zu drehen. "Das war kein großer Betrag, hat Lucas aber geholfen", sagt Schiemer. Er buchte die Nordakas auch gleich für den Heidelberger Herbst und schlug vor, das Video noch vor dem Stadtfest zu präsentieren. Also wurde in der zweiten Juniwoche der aufwendige Dreh in Heidelberg und Umgebung angesetzt: "Ich habe den Regisseur Aitor Sánchez Smith donnerstags in Barcelona angerufen, montags war er mit seinem Kameramann hier", erzählt Barcena. Fast alle im Team arbeiteten ohne Entlohnung.

"Searching for the way" erzählt auch von Hindernissen auf der Suche nach dem richtigen Weg und darüber, wie sie überwunden werden - und genau das musste die Crew beim Dreh durchleben: So hatte der rote Bus, der in vielen Szenen zu sehen ist, eine Panne, ebenso Barcenas Motorrad, von dem gefilmt werden sollte. Bei der letzten Szene mit allen Beteiligten, die auf einer Terrasse in der Altstadt gedreht wurde, rückte nach dem ersten Durchgang die Polizei an und verbot, das Playback weiter zu spielen - zu laut. Also wurde in fast völliger Stille weitergemacht, nur Barcena hatte die Musik leise im Ohr.

Dem fertigen Video sieht man diese Widrigkeiten nicht an, es ist absolut professionell geworden. In eindrücklichen Bildern erzählt es drei ganz unterschiedliche Geschichten vom Auf-dem-Weg-sein, vom Ankommen und sich am richtigen Platz fühlen. "Ich habe den Eindruck, dass es in der Welt immer mehr um Spaltung geht. Dagegen wollten wir ein Zeichen setzen", erklärt Barcena. Das ist ihm gelungen.