Heidelberg. (bik) Für die Neuenheimer ist es eine erschreckende Nachricht: Bäcker- und Konditormeister Axel Blank starb unerwartet im Alter von nur 50 Jahren während einer Tauchsafari in Ägypten. Die Reise war ein Geschenk zu seinem 50. Geburtstag im Juli.

Seit 20 Jahren betrieb Axel Blank zusammen mit seiner Frau Petra Bäckerei und Café in der Schulzengasse, wo sein Urgroßvater im Jahr 1899 die Bäckerei gegründet hatte. Blank hinterlässt einen 22-jährigen Sohn und eine 18-jährige Tochter.

"Das Geschäft läuft weiter", sagte sein Vater Rolf Blank am Mittwoch zur RNZ. Der 79-jährige will selbst täglich ein paar Stunden lang den Bäcker in der Backstube unterstützen. Wegen einer starken Allergie hatte Rolf Blank den Betrieb von 1982 an verpachtet, ehe sein Sohn Axel ihn 1998 übernahm und mit großem Erfolg und großer Leidenschaft führte.

Er hatte zuerst das Konditorenhandwerk bei Klaus Pflüger gelernt und sich in verschiedenen Konditoreien weitergebildet, ehe er zusätzlich Bäcker wurde und die Meisterprüfung als Bester bestand. Wie alle seine Vorfahren engagierte sich Axel Blank auch in der Bäckerinnung, zuletzt als stellvertretender Obermeister, und in der Konditoren-Innung.

Vor einigen Jahren erkor er das Tauchen zu seinem Lieblingssport, doch im Jugendalter war Axel Blank ein begeisterter Rugbyspieler beim SC Neuenheim. "Ein sehr hilfsbereiter, toller Mensch, immer gut gelaunt", sagte Clubvorsitzender Claus-Peter Bach über den Verstorbenen. Die Trauerfeier für Axel Blank findet am 2. Oktober um 14 Uhr in der Johanneskirche in Neuenheim statt.