Heidelberg. (pol/rl) Zu einer Schlägerei in der Heugasse kam es in der Nacht zum Sonntag. Gegen 2 Uhr gingen hier vor einem Lokal fünf junge Männer aufeinander los. Auslöser war laut Polizeibericht vermutlich ein Streit in einem nahe gelegenen Schnellrestaurant, der dann später in der Schlägerei eskalierte. Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Pfefferspray benutzt.

Insgesamt waren fünf Männer im Alter 22 und 29 Jahren beteiligt, die zum Teil betrunken waren. Zwei Beteiligte hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt, konnten aber später aufgrund von Zeugenhinweisen in der Unteren Straße festgenommen werden.