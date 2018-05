Der "Ritter" erstrahlt in neuem Glanz

Heidelberg. (ste) Das älteste weltliche Gebäude der Stadt hat ein neues Antlitz: Seit Mitte März wurde die Fassade des "Hotel zum Ritter" saniert, eine Fotoplane verdeckte die Schauseite des über 420 Jahre alten Hauses, das von 1592 bis 1595 von den Tuchhändlern Franziska und Carolus Belier erbaut wurde, die als Protestanten aus dem habsburgischen Valenciennes geflohen waren.

Jetzt wurde die "Maske" entfernt, und viele dürften überrascht sein: Denn der "Ritter" sieht anders aus als früher. "Nach der Reinigung der Fassade ist uns aufgefallen, dass beim Bau zwei Arten Sandstein verwendet wurden: der bekannte rote, aber auch gelber Stein, wahrscheinlich aus dem Elsass", berichtet Klaus Heisig, der mit seiner Heidelberger Firma die Sanierungsarbeiten ausführte. Zuletzt wurde die Fassade 1983 aufwändig überholt. Damals arbeitete der Ladenburger Bildhauer Hans Volker Dursy, der auch die Stadthalle saniert hatte, ein halbes Jahr an dem Gebäude. Ob der Sandstein damals einheitlich lasiert wurde, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.

Jedenfalls hat Klaus Heisig mit seinen fünf Mitarbeitern nun das ursprüngliche Erscheinungsbild wiederhergestellt. "Wir haben sogar noch Spuren vom großen Stadtbrand von 1693 an der Fassade gefunden", erklärt er. Damals wurde die Stadt im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges von französischen Truppen besetzt und verwüstet. Der "Ritter" überstand das Inferno, weil er als einziges Bürgerhaus aus Stein gebaut war. Das war sogar dem französischen Dichter Victor Hugo bei seinem Heidelberg-Aufenthalt 1838 eine besondere Erwähnung wert.

"Jetzt ist die Farbgebung wieder völlig natürlich", sagt Heisig. Ganz im Originalzustand sei die Fassade jedoch nicht, weil in den 1940er Jahren bereits kleine Veränderungen vorgenommen worden seien. Auch Heisigs Team kam nicht um vorsichtige Eingriffe in die Bausubstanz herum: Aus statischen Gründen wurden vier bis fünf neue Teile eingesetzt, etwa eine Säule oder ein Kapitell, also der Abschluss einer Säule.

Bei der Reinigung der Fassade kam ein Mikrostrahlgerät zum Einsatz, das nur den Schmutz entfernt, den Stein aber unbeschädigt lässt. Es versprüht ein spezielles Granulat, das eine sanfte Reinigung ermöglicht. Hochdruck oder Sand hätten die Bausubstanz beschädigt. Bei den Arbeiten war vor allem Geduld gefragt, berichtet Heisig: "Bei solch einem Projekt gehen wir zentimeterweise vor."