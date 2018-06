Zahlreiche Altstädter kamen am Samstag in die Landfriedstraße: Sie setzen sich mit ihrer Unterschriftenaktion dafür ein, dass die Anwohnerparkplätze auf der nördlichen Straßenseite (im Hintergrund rechts) erhalten werden. Foto: Alex

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Parkplätze in der Altstadt sind schon lange Mangelware. Trotzdem hat die Stadt gestern bereits begonnen, neue Markierungen in der Landfriedstraße anzubringen und damit den Wegfall von 32 Stellplätzen zu besiegeln. Bereits am Samstag liefen die Anwohner dagegen Sturm. Bei einer Kundgebung an der Ecke zur Karl-Ludwig-Straße sammelten sie 110 Unterschriften für den Erhalt der Parkplätze.

"Wir sind selbst Anwohner der Landfried- und der Friedrichstraße und haben auch Kinder", sagt Martin Neudecker, einer der Initiatoren des Protests: "Daher ist die Verkehrssicherheit für uns auch ganz wichtig." Das Ziel könne aber auch erreicht werden, ohne den heute schon sehr knappen Parkraum weiter zu reduzieren. Die Schrittgeschwindigkeit für Autos müsste in diesem Fußgängerbereich nur konsequent durchgesetzt werden. Neudecker und sein Mitstreiter Jan Wigand schlagen Bodenwellen, digitale Anzeigetafeln, Geschwindigkeitskontrollen, eine bessere Beschilderung und eine Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen vor. Ein weiterer Schritt sei, möglichst noch vor 2021 versenkbare Poller zu installieren. Somit könnten nur noch Anwohner mit Parkausweis A in die Landfriedstraße fahren. Neudecker und Wigand wollen das Thema in der Bürgerfragestunde des Gemeinderates am Donnerstag ansprechen.

Das städtische Amt für Verkehrsmanagement will hingegen nicht mehr mit sich reden lassen. "Der Wegfall von 32 der 63 Parkplätzen in der Landfriedstraße ist beschlossen und angekündigt", sagte ein Stadtsprecher gestern. Beschwerden vonseiten der Anwohner beantwortete das Verkehrsmanagement stets mit einem ähnlichen Schreiben: "Die Landfriedstraße ist eine wichtige Wegeverbindung für die Kinder in der Altstadt. Sie ist sowohl eine Hauptachse zur Friedrich-Ebert-Grundschule als auch ein viel genutzter Durchgang zum Anna-Blum-Spielplatz." Beim laufenden Sicherheitsaudit habe man festgestellt, dass ein sicherer Fußweg mit ausreichenden Sichtbeziehungen nur hergestellt werden könne, wenn die Parkplätze auf der Südseite der Straße vom Gehweg auf die Fahrbahn verlegt werden. Damit die Rettungswagen und die Müllabfuhr aber noch durchkommen, müssten dann die Abstellmöglichkeiten auf der anderen Seite entfallen. "Es war allen bewusst, dass dies ein gravierender Eingriff in die Parksituation darstellt, wir bitten allerdings um Verständnis, dass wir der Verkehrssicherheit den Vorrang geben müssen."

Auch im Bezirksbeirat Altstadt regten sich einige Stadtteilvertreter auf, dass ständig Anwohnerparkplätze wegfallen sollen. Wegen der Sanierung des Hölderlin-Gymnasiums mussten zwischen der oberen und der unteren Friedrich-Ebert-Anlage Container aufgestellt werden - 83 Stellplätze fielen weg. Nun fordern die Anwohner um Neudecker und Wigand, die Maßnahme in der Landfriedstraße "unverzüglich einzustellen". Jeden Abend müsse er wie viele andere mehrmals bis zum Adenauerplatz fahren und seine Runden mit dem Auto drehen, um vielleicht doch noch einen freien Parkplatz zu ergattern, ärgert sich Neudecker. Und Neil Holland, ein anderer Anwohner der Landfriedstraße, regt sich auf, dass die Stadt lediglich angeboten hat, die gebührenpflichtigen Parkplätze in der Ebert-Anlage abends und sonntags für Anwohner zu reservieren. "Das ist, gelinde gesagt, ungenügend."