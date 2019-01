In diesem Schacht müssen die Stadtwerke nach der Störung in der Fernwärmeversorgung suchen. ​Foto: Rothe

Heidelberg. (mün) Nach dem am Sonntag in Teilen der Heidelberger Altstadt die Fernwärme ausgefallen war, befinden sich die Stadtwerke Heidelberg noch immer auf der Fehlersuche. Klar ist: Es hat irgendetwas mit einem Schacht bei der Universitätsbibliothek zu tun.

Für die Anwohner, die warmes Wasser und die Heizungswärme auf diese Art beziehen, bedeutet das: Am Donnerstag zwischen 9 und 15 Uhr wird es kalt. Dann wird die Fernwärme für die Altstadtbereiche Seminarstraße/Plöck ab Höhe Grabengasse, Mittelbadgasse, Ingrimstraße, Zwingerstraße und Teile der hinteren Hauptstraße abgestellt.

Eigentlich sollten schon am Mittwoch die Heizungen für die Reparatur kalt bleiben. Doch bei der Fehlersuche stellte sich laut Stadtwerken heraus: Die Tiefbauarbeiten an dem Fernwärme-Schacht in der Grabengasse sind umfassender als erwartet. Und die Störung kann nur behoben, werden eben die Fernwärme-Versorgung unterbrochen wird.

Die Stadtwerke Heidelberg gehen davon aus, dass die Fernwärmeversorgung gegen 15 Uhr am Donnerstag wieder hergestellt werden kann. Anschließend dauere es wiederum etwa eine Stunde, bis die Haushalte wie gewohnt mit Wärme versorgt sind.

Der Energieversorger empfiehlt Anwohnern, während der Zeit der Abstellung möglichst sparsam zu heizen, um die noch vorhandene Wärme gezielt einzusetzen. So sollten beispielsweise ungenutzte Räume nicht geheizt und kein unnötiges heißes Wasser per Heizung bereitet werden.