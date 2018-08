Fast wie in Loriots legendärem Sketch, aber alles ganz seriös und ernsthaft: RNZ-Autorin Karla Sommer probiert das Jodeln in der Akademie für Ältere. Im Hintergrund ihr Lehrer Alfred Müller. Foto: Rothe

Von Karla Sommer

Frau Hoppenstedt: Holleri du dödel dö...

Lehrer: Du dödel di!

Lehrer: Und alle bitte!

Alle: Holleri du dödel di diri diri dudel dö.

Ich: Jollolo i jollolo i jollolo i o, rü-dl du di holla, dedl rü-dl du di ho.

Nein, ich bin nicht in Loriots Jodelschule; sondern sitze in der Akademie für Ältere in einem Jodelkurs, wobei ich schon nach einigen Minuten befürchte, völlig fehl am Platz zu sein. Doch mein Lehrer, Alfred Müller, hat Geduld mit mir und auch den acht Mitjodlern, die zum Teil schon fortgeschrittene Stimmbandakrobaten sind. Bevor ich mir an dem oben zitierten "Text" - er enthält den berühmten und unverzichtbaren "Schnackler" - die Zunge breche und den Kehlkopf reize, müssen wir aufstehen und uns abklopfen, einatmen und auf F ausatmen.

Es wird sich gestreckt, gestöhnt und schließlich gelacht: "Ha, ha, ha, ho, ho, ho." Vor dem Einsingen wird noch der Mund fit gemacht: "Mo, mo, mo, ma, ma, ma, mä, mä." Dann geht‘s die Tonleiter rauf und runter. Habe ich lange nicht mehr gemacht - eigentlich das letzte Mal in der Schule. Und die ist lange her - ich bin ja schließlich in der Akademie für Ältere. Dazu die Aufforderung von Alfred Müller: "Jeder jodelt am besten in seiner Tonlage." Ich kann doch noch gar nicht jodeln! Und welche Tonart bevorzuge ich denn? Der "Schnackler" ist beispielsweise in D-Dur. Als eine musikalische Null kann ich D-Dur natürlich nicht intonieren, auch E-Dur, die Lieblingstonart unseres Lehrers, nicht. Wie gut, dass das Akkordeon hilft. Und wenn unser Oberjodler dann ganz speziell wird, lautet das so: "Jetzt fangen wir mal mit A-Dur an, und dann gehen wir einen halben Ton höher."

Und dann wird noch zweistimmig gejodelt! Und das nächste Mal sogar dreistimmig! Jetzt jedoch singt Müller die Oberstimme und wir die Unterstimme. Ich "singe" irgendwie mit - leise. Falsch! "Man kann nicht leise jodeln, denn der Kehlkopfschlag gehört dazu. Das geht aber nur, wenn man laut singt, aus der Brust und der Seele heraus", ist die völlig richtige Einstellung unseres Lehrers. Doch sing, ja, schrei mal laut, wo es doch immer heißt, nicht so laut zu sein!

Müller gibt uns ganz praktische, völlig nachvollziehbare Nachhilfe: "Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Alm in den Bergen und wollen sich mit Ihrer Nachbaralm in 300 Metern Entfernung verständigen. Das ging früher nur mit Jodeln und lauten Juchzern." Genau so war es. Hirten, Sammler, Waldarbeiter und Köhler, aber auch Senner haben sich in grauen Vorzeiten über größere Entfernungen jodelnd verständigt. So wurde nicht nur in den Alpen von Alm zu Alm gejodelt, sondern auch das Vieh wurde mit einem Jodler angelockt.

Nun, das ist hier nicht mehr nötig. Aber wenn Jodeln ein Kulturgut ist - ja, dann strengt man sich noch mal an. Und schon haben wir Notenblätter in der Hand mit zum Teil für mich vollkommen unverständlichen Texten. Zitat: "Re-i-di, hops ho-da-ria-dul-jo, fix auf da Alm". Das kann man in D-Dur, E-Dur, A-Dur oder sogar H-Dur jodeln.

Alles "böhmische Dörfer" für mich, trotzdem gebe ich mein Bestes. Dass das nicht gut genug ist, habe ich geahnt. Aber allen Misstönen zum Trotz, der fürs Jodeln typische Kehlkopfschlag, auch Schnackler genannt, macht Spaß. Dieser Übergang von der Brust- in die Kopfstimme, halbwegs gelungen, wird, so hört man, durch große Tonsprünge erleichtert. "Mit welchen Lauten singt man denn nun den Schnackler?", fragt jemand aus der Runde. "Am besten von unten nach oben, also von e, o, a nach ü, u, i." Beispiel: "Jollolo-i-jollollo-i-jolloli-i-o" und am besten "bitte wieder in D-Dur".

Um unsere Stimme zu schonen, gibt es einige Jodelpausen und ein paar Informationen von unserem Lehrer, der das Jodeln meiner bescheidenen Meinung nach perfekt beherrscht. Er kommt aus Schönau, wo er auch privat jodelt - und das natürlich laut. "Gott sei Dank stehen da die Häuser weit auseinander", schmunzelt er und erzählt, dass er zweimal im Jahr nach Österreich fährt und dort trainiert und Unterricht nimmt. Und dann jodelt er noch öffentlich unter dem Künstlernamen Freddy Miller. Im Internetkanal "Youtube" gibt es ein paar Kostproben. Zum Schluss meines Schnupperkurses gibt Freddy noch ein Schweizer Jodellied zum Besten - sozusagen in den höchsten Tönen und meines Erachtens auf höchstem Niveau.

Und was man mit einem Jodeldiplom, das es leider in der Akademie für Ältere nicht gibt, anfangen kann, das erzählt uns Frau Hoppenstedt (alias Evelyn Hamann) aus dem legendären Loriot-Sketch: "Ich finde, gerade eine Hausfrau mit Familie sollte eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Wenn mal die Kinder aus dem Haus sind, dann habe ich nach zwei Jahren Jodelschule mein Jodeldiplom. Da habe ich was in der Hand. Und ich habe als Frau das Gefühl, dass ich auf eigenen Füßen stehe."

Info: Der nächste Jodelkurs an der Akademie für Ältere ist am Dienstag, 18. September, 9 Uhr, in der Volkshochschule, Bergheimer Straße 76, Anmeldung unter Telefon: 06221 / 97500.