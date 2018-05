Heidelberg. (pol/van) Er wird verdächtigt, in zwei Fällen hochwertige Fahrräder gestohlen zu haben. Daher wurde ein 33-Jähriger nun festgenommen. Das berichten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Der Mann soll in der Zeit zwischen Samstag, 21. April, und Montag, 23. April, in den Keller eines Anwesens in der Kaiserstraße in Heidelberg eingedrungen sein und dort ein Fahrrad im Wert von 2.600 Euro entwendet haben.

Am 2. Mai soll er in Eppelheim in einen verschlossenen Kellerraum eines Anwesens in der Boschstraße eingebrochen sein und ein Mountainbike im Wert von über 1.000 Euro gestohlen haben.

Am Sonntag, den 6. Mai, soll er kurz vor 13 Uhr zudem versucht haben, in den Keller eines Hauses in der Hildastraße einzudringen, um dort stehlenswerte Gegenstände zu entwenden. Dabei soll er durch Hausbewohner gestört worden und geflüchtet sein. Zeugen verfolgten den Langfinger zunächst. Schließlich konnte ihn die Polizei in der Theodor-Körner-Straße festnehmen.

Das Amtsgericht Heidelberg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Er wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.