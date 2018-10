Heidelberg/Berlin. (dns) Im Dezember hatte sich die Heidelberger Band „Irie Révoltés“ erst aufgelöst, aber Pablo Charlemoigne alias „Mal Élevé“, einer der drei Sänger, hielt es nicht lange aus: „Nach unserer Abschiedstour ist mir relativ schnell klar geworden, dass ich weiter Musik machen muss“, erklärt er gegenüber der RNZ. Deshalb hat der gebürtige Heidelberger heute auch seinen ersten Solo-Song herausgebracht: „Mittelmeer“ befasst sich mit dem Schicksal der Flüchtlinge, die den Weg über das Mittelmeer auf sich nehmen, um nach Europa zu gelangen.

Die Einnahmen aus dem Lied von Charlemoigne gehen komplett an „SOS Mediterranee“ und „Sea-Watch“ - zwei Organisationen, die im Mittelmeer regelmäßig schiffbrüchigen Geflüchteten das Leben retten. Am morgigen Samstag stellt „Mal Élevé“ das Lied auch bei der #unteilbar-Großdemonstration in Berlin vor.