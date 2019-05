"Pustefix"-Geschäftsführer Frank Hein (links) und Mathias Schiemer (Heidelberg-Marketing) begrüßten gestern die Bären an der Touristeninformation am Neckarmünzplatz. Foto: Rothe

Heidelberg. (sm) Heidelberg hat ihn wieder: den kleinen Bären, der in der Hauptstraße nicht nur Kinder entzückte, wenn er an der Ecke Märzgasse vom Balkon herunter bunte Seifenblasen in den Himmel blies. Jetzt, wo er anlässlich eines Geschäftswechsels seinen Stammplatz nach 50 Jahren verlassen musste, merkte man, dass auch viele Erwachsene ihm nachtrauerten und ihren "Pustefix-Bären" vermissten.

So ging es auch Mathias Schiemer, den der putzige Knuddel schon als Kind beeindruckt hat - so sehr, dass er jetzt als Geschäftsführer von Heideberg-Marketing die Initiative ergriffen hat und den originalen Meister Petz gleich zweimal wieder aufleben und so auch pusten lässt - zum einen am Neckarmünzplatz vor der Touristinformation und zum anderen wieder in der Hauptstraße "in unmittelbarer Nähe seines alten Stammplatzes", so Schiemer. Mit einigen Geschäften ist er noch in Verhandlungen, aber es sieht gut aus, ist er sich sicher.

Und da die Heidelberger ihren "Pusti" so lieben, bekommt sein Spielzeug, das Seifenwasser für die schönen Blasen, eine ganz neue Bedeutung, nämlich eine von Heidelberg-Marketing entworfene "Pustefix-Edition". Dafür ist aus Tübingen Frank Hein von der Firma "Pustefix" angereist, um zusammen mit Schiemer das neue Produkt und die neue Idee vorzustellen. Da darf natürlich das Herz mit drei Heidelbergansichten auf der Verpackung nicht fehlen, denn die kleinen Dosen sollen nicht nur in Hotels, Geschäften und Restaurants vermarktet werden, sondern vom Verkaufspreis von 1,60 Euro werden auch jeweils 30 Cent für wohltätige Zwecke gespendet.

Die süßen Tiere, die nun wieder ihre Heimat in Heidelberg haben, wurden übrigens in der Region hergestellt - von der Firma "Clemens Spieltiere". Seit 1948 werden in der Kraichgau-Gemeinde Kirchardt Teddys aller Art hergestellt. Im selben Jahr mixte auch der Tübinger Chemiker Rolf Hein - der Großvater von Frank Hein - erstmals das Rezept für die "Pustefix"-Seifenlauge.