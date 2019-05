Heidlberg. (pol/rl) Einen 22-Jährigen mit dem Messer in der S-Bahn bedroht haben sollen zwei junge Männer am Donnerstagabend. Der 22-Jährige wurde kurz vor der Einfahrt der Bahn in den Heidelberger Hauptbahnhof von einem 16-Jährige und einem 21-Jährigen angegangen. Der 21-Jährige bedrohte den 22-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn auf, sein Handys herauszugeben. Als der 22-Jährige nicht sofort reagierte, soll ihm der 21-Jährige einen Schnitt ins Bein zugefügt haben. Da der Zug mittlerweile angehalten hatte, rannten die beiden Verdächtigen aus dem Zug und davon.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden der 21- und der 16-Jährige nach kurzer Verfolgung in Bahnhofsnähe von Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte festgenommen. Am Freitagnachmittag wurde gegen den 21-jährigen Syrer, der in Schleswig-Holstein wohnt, Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung erlassen. Danach kam er in eine Justizvollzugsanstalt. Der 16-jährige Syrer, der im Rhein-Neckar-Kreis wohnt, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Raubdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.