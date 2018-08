Heidelberg. (pol/mün) Beinahe zeitgleich gingen in der Nacht zum Sonntag zwei Gruppen in Heidelberg auf Passanten los. Die Tatorte liegen nur wenige Hundert Meter Luftlinie auseinander. Die Polizei hat derzeit aber keine Hinweise darauf, dass es sich um die selben Tätergruppe handeln soll, heißt es dort auf Anfrage.

Bei dem Vorfall gegen 1.45 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Poststraße wurde ein 36 Jahre alter Mann schwer verletzt. Etwa sechs bis 15 bislang unbekannte Täter sollen den am Boden liegenden 36-Jährigen mehrfach von oben auf den Kopf getreten haben. Der Mann wurde mit schwersten Kopf- und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestehe nicht, berichtet die Polizei. Auch zwei Unbeteiligte wurden angegangen - und zwar von einem Bekannten des Schwerverletzten. Er hatte die beiden fälschlicherweise der Schlägertruppe zugeordnet.

Warum es zu der Auseinandersetzung in der Poststraße kam, das ist noch unklar. Ein Tatverdächtiger soll etwa 20 Jahre alt sein sowie eine kräftige Statur und einen Vollbart haben. Er sei mit einem dunkelgrünen Pullover, einer langen Hose, schwarzen Sportschuhe und einer weißen Schirmmütze bekleidet gewesen. Er habe auch einen schwarzen Sportbeutel bei sich gehabt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

Etwa zehn Minuten zuvor, gegen 1.35 Uhr, wurden zwei junge Leute von einer etwa 15 Personen zählenden Gruppe auf dem Neckarvorland angegriffen. Der 18-Jährige und seine 17 Jahre alte Begleitung wurden laut Polizei in der Nähe eines Kiosks abgepasst. Erst wurden sie nach Drogen gefragt, dann schlug ein Unbekannter aus der Gruppe ohne Vorwarnung dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Andere aus der Schlägertruppe schlugen von hinten auf ihn ein. Auch die 17-Jährige wurde getroffen und von mindestens zwei Unbekannten bespuckt.

Plötzlich zog einer der Schläger ein Messer und bedrohte den 18-Jährigen. Der junge Mann und die Jugendliche konnten aber fliehen.

Drei der Schläger konnten von den beiden Opfern beschrieben werden: Ein Täter soll groß und dicklich sein, der zweite Täter habe eine weißes T-Shirt und eine weiße Mütze sowie schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen. Der dritte Täter habe ein auffallend deformiertes Gesicht.

Hinweise in diesem Fall nimmt das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Rufnummer 06221/45690 entgegen.