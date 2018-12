Heidelberg. (RNZ) Zwei Männer sind beim Zusammenstoß zweier Autos am Freitagnachmittag in Kirchheim leicht verletzt worden. Schuld war laut Polizei ein 48-jähriger Audi-Fahrer, der an der Kreuzung Speyerer Straße / Diebsweg nicht nur auf der Busspur unterwegs war, sondern offenbar auch eine rote Ampel missachtete.

Daraufhin kam es zum Crash mit einem von links auf der Speyerer Straße kommenden BMW. Dessen 30-jähriger Fahrer sowie der 24-jährige Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun gegen den Verursacher - unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung.