Heidelberg. (rnz/rl) Am Mittwoch, 3. Oktober, wird zwischen 8 und 16 Uhr in der Kleingemünder Straße eine Reparatur am Wasserrohrnetz durchgeführt und dafür das Wasser zwischen den Hausnummern 4 und 31 abgestellt. Das teilten die Stadtwerke Heidelberg am Donnerstag mit. Der Verkehr wird an der Baustelle halbseitig vorbeigeleitet. Die Anwohner werden informiert.