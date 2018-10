Heidelberg. (bik) Voll gesperrt ist seit Dienstag der Rainweg in Ziegelhausen. Ein privater Bauherr hat auf Höhe der Hausnummer 84 das steile Gelände abgegraben, weil dort Wohnungen entstehen sollen: Die Stadt fürchtet nun ein Abrutschen der oberhalb des Grundstücks entlang führenden Straße.

Die Stadt fürchtet ein Abrutschen der Straße. Foto: Welker

Auch die Radfahrer und die Busse der Linie 33 werden umgeleitet, am Mittwoch und am Freitag über den Stiftweg, am Donnerstag über Köpfelweg und Neuer Weg.

Busse können die Haltestelle Köpfel nicht anfahren und wenden bereits am Wendeplatz. In den nächsten Tagen, so die Stadt, muss der Hang gesichert werden. Dafür ist der private Bauherr zuständig.