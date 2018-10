Heidelberg. (bik) Baubürgermeister Jürgen Odszuck machte am gestrigen Donnerstag kurzen Prozess: Die Baustelle der "Sarah Immobilien GmbH" von Pesarlei Jabar in Ziegelhausen wurde eingestellt. Der Bauherr, der mit seinen Grabungen die Standfestigkeit des Rainwegs gefährdete, muss nun den kritischen Bereich wieder auffüllen und verdichten. Bis Donnerstagabend hatte er nach eigenen Angaben den Hang so weit stabilisiert, dass Statiker und Bauleitung ihn überprüfen konnten. Heute müsse er noch eine Ecke nachbessern, so Jabar. Nachmittags könne der Rainweg wohl freigegeben werden.

Odszuck sah sich die Sache am gestrigen Donnerstagmittag vor Ort an und stellte fest, dass die Baugrube näher an die Straße heranreicht, als genehmigt wurde. "Der Bauträger hat an der falschen Stelle und viel zu tief abgegraben", erklärte er. Jabar bestreitet das: "Wir haben beim Ausgraben alles so gemacht, wie von der Stadt vorgegeben, wir konnten lediglich die Neigung von 60 Grad nicht einhalten", meinte er. Auch die mit großen Erdbrocken total verschmutzte Straße "Am Fürstenweiher" - ein Laufweg für Schüler und Kindergartenkinder - fiel Odszuck ins Auge. Dass die Laster dort auch ohne Einweiser rückwärts und entgegen der Einbahnstraße gesteuert wurden, berichteten ihm die Anwohner. Ebenso, dass die Forderung der Stadt, wegen der Kinder nicht zwischen 7 und 8.30 Uhr zu fahren, missachtet worden sei. "Ich will, dass sich der Bauunternehmer erklärt", betonte Jürgen Odszuck, "ich habe den Eindruck, dass hier einiges im Argen liegt."

Anwohner Bernhard Stadler lobte die "klaren Aussagen" Odszucks. Vor allem die Verkehrssicherheit der Kinder während des Baustellenverkehrs liegt ihm als Großvater am Herzen. "Der Lkw-Fahrer sagte mir, er wisse nichts von einem morgendlichen Fahrverbot", erklärte Stadler, der die Wagen gestern wieder zur verbotenen Zeit sah.

Solange der Rainweg nicht befahrbar ist, können die Anwohner von der Peterstaler Straße kommend bis zur Hausnummer 68 fahren, von der anderen Seite erfolgt die provisorische Umleitung über den Köpfel- und den Stiftweg. Doch auch dort ist Baustelle - immerhin wird der Stiftweg heute wieder freigegeben. Der Köpfelweg ist ab heute halbseitig befahrbar; in der nächsten Woche wird er wieder komplett gesperrt, weil am Kanal gebaut wird. Offizielle Umleitung: der Stiftweg.