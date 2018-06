Heidelberg-Ziegelhausen. (hob) "Es ist eine mysteriöse Geschichte", sagte eine Leserin aus Ziegelhausen, als sie am Mittwoch in der Redaktion anrief. Ihre Gelbe Tonne, prall gefüllt mit Plastikmüll, sei am frühen Montagmorgen in der Neckarhelle einfach verschwunden.

"Am Sonntag nach dem Fußballspiel habe ich alle drei Tonnen rausgestellt - Restmüll, Kompost und die Gelbe Tonne", ist sich die Frau ganz sicher. Ein Nachbar habe ihr sogar dabei geholfen. Ganz früh montags sollen alle drei Abfallbehälter noch an ihrem Platz gestanden haben, das hätten ihr Zeugen bestätigt. "Doch als ich zwischen 7.15 und 7.30 Uhr das Haus verließ, war die Gelbe Tonne fort."

Eines steht fest: Die Müllabfuhr war zu diesem Zeitpunkt noch nicht da gewesen. Wahrscheinlich hat auch niemand anderes in der Neckarhelle die Tonne zu sich gezogen, um noch seinen eigenen Abfall darin zu entsorgen. "Sie war randvoll. Da hat nichts mehr reingepasst", ist die Frau überzeugt.

Sie glaubt auch nicht, dass am frühen Montagmorgen Betrunkene den Behälter mitgenommen und woanders abgestellt hätten. Sie habe die ganze Straße nach ihrer 120-Liter-Tonne abgesucht, sie blieb verschwunden.

"Ich habe überall gefragt, niemand wusste Bescheid." Die Ziegelhäuserin findet den ganzen Vorfall so absurd, dass sie schon wieder darüber lachen kann: "Wer stiehlt denn so etwas?", fragt sie sich.

Nur über ein Detail ärgert sie sich: Als sie bei der Heidelberger Abfallwirtschaft anrief, habe ihr ein Mitarbeiter gesagt: "Dann müssen sie sich halt eine neue Tonne kaufen."

Info: Wer die Gelbe Tonne irgendwo entdeckt hat, kann dies per E-Mail an stadtredaktion@rnz.de mitteilen.