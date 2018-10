Heidelberg-Ziegelhausen. (pol) Am Montagmittag meldeten sich wieder vermeintliche Kriminalbeamte bei Heidelberger Bürgern und gaukelten die Festnahme einer rumänischen Tätergruppe vor. Wie die Polizei berichtet, sollen sich die Unbekannten in diesem Zusammenhang bei ihren Opfern erkundigt haben, welcher Bank sie Kunde seien. Diese ließen sich jedoch nicht weiter in ein Gespräch verwickeln und beendeten die Telefonate.

Die zum Teil angezeigten Rufnummern übermittelten die Angerufenen der Polizei. Zu Schäden soll es nicht gekommen sein. Aufgrund derselben Vorgehensweise, "Tatortnähe" und Anrufzeit gehen die Beamten von ein und denselben Täter aus.

Tipps

Die Polizei bittet die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Sollte Sie ein solcher Anruf erreichen, lassen Sie sich auf kein Gespräch ein, beenden sie dieses und alarmieren unverzüglich die Beamten.