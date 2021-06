Von Julia Lauer

Heidelberg. Zwei Findlinge an der Gemarkungsgrenze zwischen Schlierbach und Neckargemünd erinnern mit Inschriften an die beiden Bürgermeister aus Herford in Nordrhein-Westfalen, die vor genau 100 Jahren, am 29. Juni 1921, an dieser Stelle im Wald ermordet wurden. Beide waren Alte Herren der Heidelberger Verbindung "Corps Vandalia" in der Schlossstraße. Sie begaben sich um 17 Uhr auf eine Wanderung in Richtung Neckargemünd, von der sie jedoch nie zurückkehrten.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos, doch zwölf Tage nach ihrem Verschwinden wurden die Leichen der beiden Männer am Linsenteicheck gefunden. Oberbürgermeister Wilhelm Busse war durch einen Schuss in die Brust, Bürgermeister Leopold Werner durch einen Schlag mit dem Gewehrkolben getötet worden. Thomas Schnepf, ehemals Richter unter anderem in Heidelberg, hat diesem grausamen Fall bereits vor Jahren ein Buch gewidmet.

Thomas Schnepf. Foto: Andreas Stumpf

Herr Schnepf, machen wir es nicht so spannend: Wer war der Mörder ?

Der Mörder war der Eisenbahnarbeiter Leonhard Siefert aus Ziegelhausen. Das ist sicher, obwohl ich mit meinem Buch selbst die Zweifel daran wiederbelebt habe. Denn Gerüchte, er sei nicht der Täter, hat es in der Geschichte immer wieder gegeben.

Was macht Sie so sicher, dass er es war?

Die Beweislast ist erdrückend. Man fand Sieferts blutige Fingerabdrücke auf einer Postkarte, die Bürgermeister Busse in seiner Geldbörse trug. Weitere Wertsachen der beiden Bürgermeister, unter anderem der Ehering Busses, wurden gleichfalls bei Siefert gefunden. Siefert hatte den Finger abgeschnitten, um an den Ring zu kommen.

Reicht das als Beleg für einen Mord aus Habgier?

Es war ein klassischer Raubmord, die Bürgermeister waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Siefert litt unter Geldnot, und die Tat hatte er wohl spontan geplant. Oberhalb des Linsenteich-Auwegs hatte er sich ein Schützenlager geschaffen. Das Lager war so konstruiert, dass er das Gewehr beim Schießen auflegen konnte. Dort wartete er auf sein Opfer. Damals waren noch viele Waffen aus Kriegszeiten im Umlauf. Sievert nutzte ein unterschlagenes Infanteriegewehr für die Tat.

Die beiden Bürgermeister waren anlässlich eines Fests ihrer Studentenverbindung nach Heidelberg gekommen, und die Jahre der Weimarer Republik waren politisch turbulent. Könnte der Mord nicht auch politisch motiviert gewesen sein?

In der Tat wurde auch diese Möglichkeit in der Bevölkerung immer wieder diskutiert, zumal man einen Aufnahmeantrag fand, mit dem Siefert dem kommunistischen Spartakusbund beitreten wollte. Manche wähnten, die "Obrigkeit" habe ihm den Mord aus politischen Gründen in die Schuhe geschoben, statt den wahren Mörder zu suchen. Außer diesem Antrag gibt es aber keine Hinweise auf eine politische Aktivität Sieferts. Deshalb ist das unwahrscheinlich.

Siefert wurde im folgenden Sommer mit dem Fallbeil hingerichtet, nachdem ihn zwölf Geschworene für schuldig befunden hatten. Den Mord gestand er nie. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Seinerzeit herrschte der Irrglaube, dass niemand zum Tode verurteilt wird, der die Tat nicht gesteht. Deshalb konnte und wollte Siefert nicht gestehen. Er wurde übrigens für seine Hinrichtung eigens nach Bruchsal verlegt.

Ist das ungewöhnlich?

Normalerweise wurde man damals am Ort der Verurteilung hingerichtet, das wäre Heidelberg gewesen. Aber man verlegte ihn in einer Nacht- und Nebelaktion aus Sorge vor einer Befreiung durch Mitglieder des Spartakusbundes nach Bruchsal. Das war nicht ganz abwegig. Aus dem Gefängnis "Fauler Pelz", wo Siefert als Häftling untergebracht war, hatte er bereits einen Fluchtversuch unternommen, aber eher auf die Kinderart. Er warf einen Brief an einen Freund aus dem Zellenfenster, mit der Bitte an den Adressaten, ihm Sägeblätter in einer dunklen Flasche versteckt ins Gefängnis zu schmuggeln. Der Brief wurde aber von einem Gefängniswärter abgefangen.

Sie haben ein Buch zu diesen Morden mit dem Titel "Heidelberger Mordsteine" geschrieben. Sind Sie selbst über einen Spaziergang durch den Linsenteich-Auweg auf den Fall aufmerksam geworden?

Genau, als ich mit einem Freund eine Tour durch den Stadtwald machte, hat er mich auf die Steine aufmerksam gemacht. Sieben Jahre habe ich mich dann mit dem Fall beschäftigt.

Wie sind Sie vorgegangen?

Zunächst habe ich alle Tageszeitungen von damals gelesen, die in der Region erschienen, darunter die Heidelberger Neuesten Nachrichten, außerdem natürlich vor allem die Gerichtsprotokolle, Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten. Bei spektakulären Fällen wie diesem werden die Gerichtsakten immer aufgehoben; sie lagern in Karlsruhe im Generallandesarchiv.

Was war daran spektakulär? Die Grausamkeit der Tat oder die Ermittlung?

Die Beweisführung durch die Indizien! So viele Sachverständige hatte es nie zuvor am Landgericht in Heidelberg gegeben. Es gab welche für Blut, für Fingerabdrücke, für Flora und Fauna, für Gewehrkugeln. Das war damals neu. Der Frankfurter Chemiker Georg Popp war einer der Ersten in Deutschland, der sich mit Fingerabdrücken befasste. Erst kurze Zeit zuvor war ein Büro für Fingerabdrücke im indischen Kalkutta eröffnet worden. Und der Bakteriologe Paul Uhlenhuth hatte ein relativ neues Verfahren entwickelt, um Tier- und Menschenblut zu unterscheiden. Dass das Blut auf Sieferts Kleidung menschlicher Natur war, war ein weiteres Indiz in diesem Fall. Siefert behauptete zwar, es handele sich um Menstruationsblut, das von einer seiner Liaisons stammte, aber auch das ließ sich anhand der Spritzmuster widerlegen.

Was für ein Typ war Siefert denn?

Es war ein armer, haltloser junger Mann, der durch die Kriegsjahre ziemlich verroht wurde. Er hatte mehrere Liebschaften gleichzeitig, trank Wein und rauchte Zigaretten, er lebte über seine Verhältnisse. In der Verhandlung sagte er einmal: "Ich habe immer viel Hunger und viel Durst gehabt und war halt ein bedrängtes Luder."

Eine Ungereimtheit des Mordes ist, dass eine der Leichen unter einem Stein verborgen lag, den ein einzelner Mann nicht hätte bewegen können. Gab es Gehilfen?

Nach der Aktenlage spricht alles dagegen. Den Stein konnte man wohl nicht alleine hochheben, aber ihn umzudrehen gelang mit dem Karabiner. Spuren am Gewehr deuteten auch darauf hin, dass es als Werkzeug diente.

Nun ist der Mord 100 Jahre her. Kehrt damit das Interesse an dem Fall zurück?

Eine Einladung nach Herford habe ich schon erhalten. Die Veranstaltung sollte bereits vor Monaten stattfinden, um der Bürgermeister zu gedenken, fiel coronabedingt aber aus. Nun holen wir sie vielleicht noch nach. Außerdem bereitet der Staatsanzeiger für Baden-Württemberg eine Dokumentation über den Fall vor und hat mich hierzu bereits kontaktiert.

Info: Das Buch "Heidelberger Mordsteine" von Thomas Schnepf aus dem Jahr 2006 ist in dritter Auflage im Kehl Verlag erhältlich. Vor Kurzem erschien von ihm in der gleichen Reihe "Frankfurter Giftmorde".