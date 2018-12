Aktuell sollen "Kölner Teller" verhindern, dass Autofahrer zu schnell in die Hirtenaue fahren. Doch die Bodenschwellen führten zu einigen Stürzen. Foto: Alex

Von Thomas Seiler

Heidelberg-Ziegelhausen. Der Ärger scheint im Stadtteil vorprogrammiert. Denn die mit "Kölner Tellern" ausgewiesene "Nase" am Fuß der Hirtenaue, könnte bald mit Pollern "verstärkt" werden. Schon die "Teller" sollten das schnelle Einfahren von der Peterstaler Straße aus in diese Hangstraße verhindern helfen. Den Poller-Plan stellte nun Daniel Kunz vom Amt für Verkehrsmanagement dem Bezirksbeirat vor - und stieß dabei auf energischen Widerstand. Besonders kritisch sah den Poller-Plan Tim Scheuerer, der dann keine Möglichkeit mehr sah, dass Fahrzeuge sein dort in der Straßenmündung liegendes Elektrofachgeschäft anliefern könnten.

Die grundsätzliche Problematik geht auf das Jahr 2012 zurück. Damals stellte das Amt eine Querungshilfe bei der Einmündung der Hirtenaue in die Peterstaler Straße vor. Die Bitte dazu, eine solche im Rahmen einer kinderfreundlichen Verkehrsplanung zu schaffen, stammte übrigens von den Kinderbeauftragten des Stadtteils und wurde von der Elterninitiative "Hirtenaue" unterstützt. Danach schuf man an der mit knapp zwölf Metern breitesten Stelle der Hirtenaue eine Mittelinsel - und damit einen großen Querungsbereich.

Das Problem damals wie heute: Autofahrer, die zu schnell den Hang hinaufdüsen, obwohl auf der Peterstaler Straße nur 30 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Um zu verhindern, dass die Hirtenaue zu einer Rennstrecke mutiert, freundete man sich vor sechs Jahren mit der "Nasen-Lösung" an.

Zwei Jahre später optimierte die Stadt die Querungssituation für die Fußgänger und hob durch "Kölner Teller" und eine durchgezogene Fahrbahnbegrenzungslinie die Einengung durch die "Nase" hervor. "Diese Maßnahme wurde im Prinzip begrüßt", betonte Kunz. Allerdings gab es nun mehrere Beschwerden von Fußgängern, die beim Überqueren Probleme mit den "Kölner Tellern" gehabt hätten.

"Es kam zu drei bis vier Stürzen, die allerdings glimpflich abliefen", erklärte er. Dennoch "müssen die ,Kölner Teller‘ weg", sagte Kunz. Es sei nicht zu rechtfertigen, alles zu belassen, wie es ist, wenn es zu einer Gefährdung gerade für Kinder komme. Deshalb schlug er kurzfristig Poller vor - und regte langfristig eine Umgestaltung an.

Diese Idee traf den Nerv der Bezirksbeiräte. "Die Fläche muss überfahrbar bleiben", sprach Volker Hug (CDU) dem Gremium aus dem Herzen. Stadtteilvereinsvorsitzender Raimund Beisel erkannte in dem Plan sogar ein Konterkarieren der einst durchgeführten Erweiterung der Hirtenaue. Die schon 2012 ins Spiel gebrachte Zebrastreifen-Variante scheiterte aus der Sicht von Kunz weiterhin aufgrund der zu geringen Fußgängerzahl. Eine von den Räten gezeigte Alternative könnte vielleicht greifen: Eine Erhöhung der Bordsteine statt Poller, oder "Teller" mit farblicher Absetzung, die ein Be- und Entladen zulassen.